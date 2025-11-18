Ezequiel Centurión vuelve a River: con el Millonario dispuesto a negociarlo, cuánto pediría por su pase

Desde la dirigencia de River estarían dispuestos a negociar al arquero. Sin embargo, el principal obstáculo es el precio. Según Transfermarket, sitio especializado, la ficha del arquero ronda los dos millones de euros (aproximadamente 2.316.720 dólares).

Aunque todavía no hay conversaciones formales entre las dirigencias, los directivos del Millonario daría luz verde a las charlas, siempre y cuando se acerquen a la valuación de su pase.

Ezequiel Centurión

Centurión en números

Desde su aterrizaje en tierras mendocinas, el arquero se adueñó de los tres palos de Independiente Rivadavia. En total ha disputado 57 partidos:

22 en la Liga Profesional 2024

17 en la torneo Apertura 2025

13 en la torneo Clausura 2025

5 en la Copa Argentina 2025

En 20 de estos encuentros logró mantener su arco en cero y, como si fuera poco, sumó un título: el de la Copa Argentina 2025.