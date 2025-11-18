Ezequiel Centurión vuelve a River: con el Millonario dispuesto a negociarlo, cuánto pediría por su pase

Ezequiel Centurión, el arquero que se adueñó de los tres palos de Independiente Rivadavia y pieza fundamental en la consagración en la Copa Argentina 2025, debe regresar a River tras la finalización de su préstamo, el cual se dio sin cargo y sin opción de compra.
El jugador de 28 años, que llegó a Mendoza a mediados del 2024, tiene que volver al Millonario, club dueño de su pase, para definir su futuro. Mientras se recupera de la doble fractura que sufrió en el partido ante Argentinos en Córdoba, el oriundo de Cipolletti (Río Negro), tendrá tiempo para definir su futuro.
El Deseo de Ezequiel Centurión
Si bien Centurión actualmente se recupera de una fractura sufrida en la final de la Copa Argentina, su foco está puesto en la continuidad. El nacido en Cipoletti encontró en Independiente Rivadavia el rodaje que no obtuvo en Núñez, por encontrarse detrás de Franco Armani.
Desde la dirigencia de River estarían dispuestos a negociar al arquero. Sin embargo, el principal obstáculo es el precio. Según Transfermarket, sitio especializado, la ficha del arquero ronda los dos millones de euros (aproximadamente 2.316.720 dólares).
Aunque todavía no hay conversaciones formales entre las dirigencias, los directivos del Millonario daría luz verde a las charlas, siempre y cuando se acerquen a la valuación de su pase.
Centurión en números
Desde su aterrizaje en tierras mendocinas, el arquero se adueñó de los tres palos de Independiente Rivadavia. En total ha disputado 57 partidos:
22 en la Liga Profesional 2024
17 en la torneo Apertura 2025
13 en la torneo Clausura 2025
5 en la Copa Argentina 2025
En 20 de estos encuentros logró mantener su arco en cero y, como si fuera poco, sumó un título: el de la Copa Argentina 2025.