Una maestra dejó gomitas de marihuana en el aula, y los alumnos las comieron como golosinas.

En un caso que provocó alarma en la comunidad educativa, una maestra de secundaria dejó gomitas de marihuana al alcance de los alumnos que las consumieron creyendo que era una golosina
Esa grave situación derivó en una intervención de la supervisión escolar y una investigación penal que salpica a la profesora involucrada en el hecho, informaron fuentes oficiales.
Las autoridades confirmaron que la maestra, Debra McGillem, de 49 años, quien enseña Lengua y Literatura en Angola High School, en el condado de Steuben, Indiana, Estados Unidos fue imputada por posesión de gomitas de THC en propiedad escolar y por presunto abandono de persona menor.
La docente además debe enfrentar dos cargos por conducir su automóvil en estado de intoxicación, por lo que quedó detenida con una fianza fijada en 6.500 dólares.
La investigación del caso quedó a cargo de la oficina del sheriff del condado de Steuben, quien determinó que los chicos consumieron las supuestas gomitas sin saber que contenían marihuana, lo que les provocó un principio de intoxicación sin graves consecuencias.
Una vez concretada la intervención policial, los agentes localizaron más paquetes de gomitas en posesión de la maestra McGillem y comunicaron la situación al Departamento de Servicios para la Infancia de Indiana. De ese modo, la causa continúa abierta mientras se recaban pruebas y otros elementos importantes para los investigadores.
Curiosamente, después de que el hecho tomara estado público, varios alumnos salieron a respaldar a la maestra en redes sociales. Uno de ellos publicó que "No merece el odio", mientras que otro escribió: "Es humana, todos cometemos errores. Sí, cometió uno bastante grave, pero siempre podría ser peor".
Esos mensajes, algunos de ellos con expresiones llamativas en defensa de la maestra y recogidos por medios locales, reflejaron la división existente entre la comunidad de la escuela.
La tenencia de marihuana sigue siendo ilegal en Indiana y la posesión suele tipificarse como delito menor de clase B, con penas que pueden alcanzar hasta 180 días de prisión y multa. Sin embargo, el estado autoriza productos con al menos un 5% de CBD y un máximo de 0,3% de THC, de acuerdo a la normativa vigente.
McGillem, maestra y residente en Reading, Michigan, a unos 40 kilómetros de la escuela, fue conducida y fichada en la cárcel del condado de Steuben. Entre los cargos que enfrenta se mencionan negligencia infantil y posesión de una sustancia controlada en instalaciones educativas. Además debe responder por dos delitos menores relacionados con conducir bajo sospecha de intoxicación.
Este caso que provocó alerta en la comunidad, reavivó el debate sobre controles y seguridad en centros educativos y sobre la presencia de comestibles con marihuana en establecimientos donde concurren menores.
En ese sentido, las autoridades del estado insisten en que la investigación siga abierta y que cualquier determinación que se tome en el caso se apoyará en peritajes toxicológicos y testimonios antes de formular acusaciones definitivas contra la maestra.