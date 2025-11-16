Fin de la causa penal contra una maestra jardinera a la que se le cayó una bebé y le fracturó la pierna

Polo Judicial.jpg El accidente de la maestra terminó en una causa judicial.

En ese momento, la maestra jardinera se dio vuelta para cerrar la puerta de la sala. En ese descuido de apenas segundos, escuchó un fuerte golpe. La bebé se había caído del cambiador al suelo.

La causa penal por lesiones contra la maestra

La caída fue desde una altura considerable para una bebé de 1 año. A tal punto que la pequeña sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda, según se diagnosticó cuando la trasladaron hasta el Hospital Pediátrico Humberto Notti.

La Justicia Penal inició una investigación de oficio por el accidente y la maestra terminó imputada un mes después por el delito de lesiones culposas leves, que en el Código Penal prevé una pena de prisión de 15 días a 6 meses.

Este lunes, el caso penal quedó prácticamente cerrado con una suspensión de juicio a prueba -probation-. Tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa oficial de la maestra jardinera, el juez Federico Martínez decidió que, al no tener antecedentes y tratarse de una pena menor, la mujer no enfrente un juicio donde podría ser condenada. Claro que para ello deberá sujetarse a ciertas normas de conducta como no volver a cometer delitos durante el lapso de 1 año.