Los jardines maternales son lugares donde el cuidado se debe extremar al máximo. Estas guarderías suelen ser la principal opción para los padres de bebés recién nacidos o de apenas meses que necesitan que alguien los cuide. Un descuido en una institución de este tipo puede ser grave. Y así ocurrió con una maestra de un jardín ubicado en Godoy Cruz, que terminó con una causa penal en su contra.
Fin de la causa penal contra una maestra jardinera a la que se le cayó una bebé y le fracturó la pierna
La maestra de 44 años enfrentó una acusación penal por el accidente ocurrido en un jardín maternal donde trabajaba a fines de 2023
El episodio ocurrió a fines de 2023. Una bebé de 1 año fue llevada por sus padres a un jardín maternal ubicado en las inmediaciones de la plaza de Godoy Cruz -se reservan mayores detalles- como solía hacerlo todas las mañanas. Pero ese día, algo ocurrió.
Según reconstruyó la investigación penal, la bebé estaba a cargo de una maestra jardinera que hoy tiene 44 años. La mujer tenía a la pequeña acostada en un cambiador mientras intentaba colocarle un pañal limpio.
En ese momento, la maestra jardinera se dio vuelta para cerrar la puerta de la sala. En ese descuido de apenas segundos, escuchó un fuerte golpe. La bebé se había caído del cambiador al suelo.
La causa penal por lesiones contra la maestra
La caída fue desde una altura considerable para una bebé de 1 año. A tal punto que la pequeña sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda, según se diagnosticó cuando la trasladaron hasta el Hospital Pediátrico Humberto Notti.
La Justicia Penal inició una investigación de oficio por el accidente y la maestra terminó imputada un mes después por el delito de lesiones culposas leves, que en el Código Penal prevé una pena de prisión de 15 días a 6 meses.
Este lunes, el caso penal quedó prácticamente cerrado con una suspensión de juicio a prueba -probation-. Tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa oficial de la maestra jardinera, el juez Federico Martínez decidió que, al no tener antecedentes y tratarse de una pena menor, la mujer no enfrente un juicio donde podría ser condenada. Claro que para ello deberá sujetarse a ciertas normas de conducta como no volver a cometer delitos durante el lapso de 1 año.