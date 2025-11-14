Franco Coti Bairac (31) y Raúl Alexander Rosas (34) intentaron cometer un asalto, atacaron a un hombre que se resistió y lo mataron frente a su familia. Así lo admitieron y fueron condenados por el crimen ocurrido en Maipú a mediados de julio del año pasado. El caso se resolvió en un juicio abreviado.
Cometieron el crimen de un hombre que defendió a su familia de un robo y les dieron 22 años y medio de prisión
Coti Bairac (31) y Raulito Rosas (34) admitieron haber cometido el crimen de Daniel Chincha (34) en julio del año pasado y fueron condenados
Estaba todo listo para que el crimen del feriante Daniel Leandro Chincha (34) se ventile en un juicio por jurado popular. Sin embargo, luego de diálogos entre los abogados defensores, el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y la abogada querellante Susana Soleti, el expediente culminó en un proceso abreviado en el mediodía de este viernes.
La jueza Carmen Magro terminó dictando una pena de 22 años y 6 meses de prisión contra los ladrones que ejecutaron el crimen, bajo la calificación de robo seguido de muerte.
El crimen en un robo
Minutos después de las 20 del miércoles 17 de julio de 2024, Daniel Chincha llegaba a su domicilio en el barrio Obreros Santa María en su camioneta Toyota Hilux. Estaba acompañado de su pareja, que cursaba un embarazo de 7 meses, y una sobrina que está a su cargo. Cuando se disponía a guardar el vehículo fue abordado por dos motochorros que intentaron ingresar al domicilio.
El feriante se resistió al robo para salvaguardar a su familia y terminó con un impacto de bala en el tórax izquierdo que le quitó al vida en cuestión de minutos.
Raulito Rosas fue identificado gracias a testigos que lo vieron con otro sujeto a bordo de una moto comprando en un kiosco momentos previos al crimen. De hecho, esa secuencia quedó registrada con una cámara de seguridad ubicada en el comercio. Cuando realizaron un allanamiento en su casa encontraron un vehículo de similares características al que se utilizó en el robo.
Cuando se procedió a la detención de Franco Bairac en su propiedad, el joven manifestó espontáneamente: "Yo iba con el Raulito en la moto ese día pero yo no lo maté. El que disparó fue él". Esta versión extraoficial quedó registrada en la causa gracias a la declaración de los policías y el testigo del allanamiento.
Otra prueba importante en el crimen fue la intervención de las líneas telefónicas del entorno de los sospechosos. Se detectó una conversación entre el hermano de Raulito Rosas -quien también está preso- y su expareja donde hablaban de "quién le pegó al boliviano parece que fue el Coti".