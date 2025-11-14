Cometieron el crimen de un hombre que defendió a su familia de un robo y les dieron 22 años y medio de prisión

Daniel Chincha.jpg Daniel Chincha, la víctima fatal del crimen en Maipú.

El crimen en un robo

Minutos después de las 20 del miércoles 17 de julio de 2024, Daniel Chincha llegaba a su domicilio en el barrio Obreros Santa María en su camioneta Toyota Hilux. Estaba acompañado de su pareja, que cursaba un embarazo de 7 meses, y una sobrina que está a su cargo. Cuando se disponía a guardar el vehículo fue abordado por dos motochorros que intentaron ingresar al domicilio.

El feriante se resistió al robo para salvaguardar a su familia y terminó con un impacto de bala en el tórax izquierdo que le quitó al vida en cuestión de minutos.

Raulito Rosas fue identificado gracias a testigos que lo vieron con otro sujeto a bordo de una moto comprando en un kiosco momentos previos al crimen. De hecho, esa secuencia quedó registrada con una cámara de seguridad ubicada en el comercio. Cuando realizaron un allanamiento en su casa encontraron un vehículo de similares características al que se utilizó en el robo.

Daniel Chincha crimen en maipú.jpg El lugar donde ocurrió el crimen en Maipú. Foto: Matías Pascualetti

Cuando se procedió a la detención de Franco Bairac en su propiedad, el joven manifestó espontáneamente: "Yo iba con el Raulito en la moto ese día pero yo no lo maté. El que disparó fue él". Esta versión extraoficial quedó registrada en la causa gracias a la declaración de los policías y el testigo del allanamiento.

Otra prueba importante en el crimen fue la intervención de las líneas telefónicas del entorno de los sospechosos. Se detectó una conversación entre el hermano de Raulito Rosas -quien también está preso- y su expareja donde hablaban de "quién le pegó al boliviano parece que fue el Coti".