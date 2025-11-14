Hace poco más de 2 años que Walter Bento está alojado en la cárcel. Desde entonces, en innumerable cantidad de ocasiones el ex juez federal acusado de cobrar coimas en Mendoza ha intentado obtener la libertad o la prisión domiciliaria. Este jueves se sumó un capítulo más, con una nueva negativa en su contra.
Le volvieron a rechazar la domiciliaria a Walter Bento pero ordenaron la revinculación con su hijo
El ex juez federal Walter Bento continuará alojado en la cárcel, pero un Tribunal pidió realizar medidas especiales con su hijo con discapacidad
La defensa de Walter Bento viene solicitando su salida del Complejo Penitenciario Federal ubicado en Cacheuta basado en dos grandes argumentos: cuestionando la causa judicial en su contra y apuntando al estado de salud de uno de sus 3 hijos, quien sufre una parálisis cerebral.
En esta oportunidad, la decisión escaló hasta la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo organismo de Justicia penal a nivel país -después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-. Y nuevamente, los camaristas le rechazaron el pedido de prisión domiciliaria a Walter Bento aunque hicieron hincapié en tomar medidas respecto a la revinculación con su hijo.
Los argumentos rechazados a Walter Bento
Los abogados de Walter Bento alegaron el pedido de prisión domiciliaria para "garantizar la salud y el bienestar de su hijo. No es un beneficio personal sino para desempeñar el rol terapéutico que su hijo con discapacidad y su esposa requiere para evitar el agravamiento de su delicado estado de salud". Marta Boiza, quien también está siendo juzgada por enriquecimiento ilícito, sufrió una fractura en una de sus piernas a mediados de este año de la cual no ha logrado recuperarse.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación apuntó que básicamente son los mismos argumentos que ya fueron rechazados en septiembre pasado por parte del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio por el cobro de coimas en Mendoza: "No hay circunstancias novedosas que conduzcan a modificar lo allí decidido".
Los camaristas tuvieron en cuenta además que un dictamen del Ministerio Pupilar -representa legalmente al hijo con discapacidad- y del instituto al que acude detallaron que el joven "cuenta con suficientes cuidados materiales y profesionales que permiten su desarrollo cotidiano y atención de necesidades básicas".
El hijo de Walter Bento está acompañado por "la presencia de su madre, de sus hermanos no convivientes, de un régimen de cuidadores permanente, tiene mediación cubierta, atención psiquiátrica y concurrencia a un centro terapéutico".
Si bien la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria, hizo hincapié en que el Tribunal del juicio tome "las medidas necesarias para asegurar la revinculación terapéutica entre Walter Bento y su hijo, considerando el estado de detención penitenciaria".
El juicio por las coimas en Mendoza continuará la próxima semana con más alegatos de los abogados defensores de Walter Bento y los 30 procesados, siendo ya la recta final del debate. Sin embargo, se prevé que la sentencia se conocerá recién en 2026.