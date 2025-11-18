Doble festejo del Club Mendoza de Regatas en las semifinales del Torneo Clausura de vóleibol

Passut fue el jugador MVP del encuentro, con 21 anotaciones (10 puntos de ataque y 2 de bloqueos).

WhatsApp Image 2025-11-18 at 08.31.19 Nicolás Pérez, de General San Martín, atacando en posición tres una pelota rápida armada por Francisco Montarulli. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

También este lunes, comenzó a jugarse la otra llave semifinal. En el estadio Juan Ribosqui, Municipalidad de Maipú le ganó a San Martín de Porres 3-0, con parciales de 25-17, 25-18 y 25-16. El jugador más destacado fue Ramiro Furtado, del local, con 19 puntos de ataque y 3 bloqueos. El jueves (20), a las 21.30 se jugará el segundo encuentro en el estadio de Porres. De haber tercer partido se repetirá escenario y horario, el sábado.

voleibol-semifinales-regatas-circulo policial-cortegoso Martina Cortegoso busca una pelota alta por la punta, ante la mirada de su compañera Isabela Juan (11), la MVP del partido semifinal del Torneo Clausura. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Regatas pegó primero en las semis femeninas contra COP

Este lunes, en el inicio de la doble jornada en el Lago, las chicas de Club Mendoza de Regatas le ganaron las campeonas del año pasado, Círculo Policial, por 3-1. Los parciales fueron de 20-25, 25-19, 25-13 y 25-13. la jugadora destacada fue Isabela Juan, con 24 anotaciones (21 de ataque, 2 de servicio y 1 bloqueo).

Este miércoles se jugará la revancha entre las policiales y regatinas, en el estadio de COP (calle Boulogne Sur Mer 157).