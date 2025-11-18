Doble festejo del Club Mendoza de Regatas en las semifinales del Torneo Clausura de vóleibol

El segundo torneo del año de la Federación Mendocina de Vóleibol ya tiene un finalista , el Club Mendoza de Regatas, en masculino, mientras que en damas, las del Lago le ganaron el primer juego semifinal a Círculo Policial. Los de Luis Testa barrieron la serie contra Club General San Martín.
Este lunes tuvo continuidad la disputa del Torneo Clausura del vóleibol local, iniciado el domingo, y se registró la primera clasificación a la final. Tanto el domingo, de visitante, como este lunes, de local, el sexteto del Club Mendoza de Regatas le ganó en sets corridos a su par de club General San Martín y espera rival del cruce entre Municipalidad de Maipú y San Martín de Porres.
Club Mendoza de Regatas a la final masculina del Torneo Clausura
Con una gran actuación de Maximiliano Passut, el equipo de Regatas logró buen triunfo contra los de calle Perú al imponerse 3-0, con parciales de 26-24, 25-20 y barrió la serie 2-0.
Passut fue el jugador MVP del encuentro, con 21 anotaciones (10 puntos de ataque y 2 de bloqueos).
También este lunes, comenzó a jugarse la otra llave semifinal. En el estadio Juan Ribosqui, Municipalidad de Maipú le ganó a San Martín de Porres 3-0, con parciales de 25-17, 25-18 y 25-16. El jugador más destacado fue Ramiro Furtado, del local, con 19 puntos de ataque y 3 bloqueos. El jueves (20), a las 21.30 se jugará el segundo encuentro en el estadio de Porres. De haber tercer partido se repetirá escenario y horario, el sábado.
Regatas pegó primero en las semis femeninas contra COP
Este lunes, en el inicio de la doble jornada en el Lago, las chicas de Club Mendoza de Regatas le ganaron las campeonas del año pasado, Círculo Policial, por 3-1. Los parciales fueron de 20-25, 25-19, 25-13 y 25-13. la jugadora destacada fue Isabela Juan, con 24 anotaciones (21 de ataque, 2 de servicio y 1 bloqueo).
Este miércoles se jugará la revancha entre las policiales y regatinas, en el estadio de COP (calle Boulogne Sur Mer 157).