Doble festejo del Club Mendoza de Regatas en las semifinales del Torneo Clausura de vóleibol

Los sextetos femenino y masculino del Club Mendoza de Regatas ganaron en semifinales del Torneo Clausura del vóleibol local. Maipú venció a Porres en masculino

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El equipo masculino de vóleibol del Club Mendoza de Regatas le ganó la llave semifinal a General San Martín 2-0 y está en la final del Torneo Clausura. 

El segundo torneo del año de la Federación Mendocina de Vóleibol ya tiene un finalista , el Club Mendoza de Regatas, en masculino, mientras que en damas, las del Lago le ganaron el primer juego semifinal a Círculo Policial. Los de Luis Testa barrieron la serie contra Club General San Martín.

Este lunes tuvo continuidad la disputa del Torneo Clausura del vóleibol local, iniciado el domingo, y se registró la primera clasificación a la final. Tanto el domingo, de visitante, como este lunes, de local, el sexteto del Club Mendoza de Regatas le ganó en sets corridos a su par de club General San Martín y espera rival del cruce entre Municipalidad de Maipú y San Martín de Porres.

El central Mat&iacute;as Herrera, de Regatas pegando una pelota de primer tiempo ante la mirada de los jugadores de General San Mart&iacute;n.

Club Mendoza de Regatas a la final masculina del Torneo Clausura

Con una gran actuación de Maximiliano Passut, el equipo de Regatas logró buen triunfo contra los de calle Perú al imponerse 3-0, con parciales de 26-24, 25-20 y barrió la serie 2-0.

Passut fue el jugador MVP del encuentro, con 21 anotaciones (10 puntos de ataque y 2 de bloqueos).

Nicol&aacute;s P&eacute;rez, de General San Mart&iacute;n,&nbsp; atacando en posici&oacute;n tres una pelota r&aacute;pida armada por Francisco Montarulli.

También este lunes, comenzó a jugarse la otra llave semifinal. En el estadio Juan Ribosqui, Municipalidad de Maipú le ganó a San Martín de Porres 3-0, con parciales de 25-17, 25-18 y 25-16. El jugador más destacado fue Ramiro Furtado, del local, con 19 puntos de ataque y 3 bloqueos. El jueves (20), a las 21.30 se jugará el segundo encuentro en el estadio de Porres. De haber tercer partido se repetirá escenario y horario, el sábado.

Martina Cortegoso busca una pelota alta por la punta, ante la mirada de su compa&ntilde;era Isabela Juan (11), la MVP del partido semifinal del Torneo Clausura.

Regatas pegó primero en las semis femeninas contra COP

Este lunes, en el inicio de la doble jornada en el Lago, las chicas de Club Mendoza de Regatas le ganaron las campeonas del año pasado, Círculo Policial, por 3-1. Los parciales fueron de 20-25, 25-19, 25-13 y 25-13. la jugadora destacada fue Isabela Juan, con 24 anotaciones (21 de ataque, 2 de servicio y 1 bloqueo).

Este miércoles se jugará la revancha entre las policiales y regatinas, en el estadio de COP (calle Boulogne Sur Mer 157).

Ataque policial. Las chicas de C&iacute;rculo arrancaron ganando, pero luego las locales lo dieron vuelta.

