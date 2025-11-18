Gerard Butler es un éxito mundial con la película de acción más impresionante

HBO Max: de qué trata Juego de asesinos

Atravesando el desierto de Nevada en un vehículo acribillado a tiros, el estafador Teddy Murretto (Frank Grillo) trama un plan para esconderse del letal sicario Bob Viddick (Gerard Butler): agrede a la agente novata Valerie Young (Alexis Louder), para que lo detengan y le metan preso en la comisaría.

juego Cinta de gran acción. Juego de asesinos es la gran película de acción y está en el catálogo de HBO Max.

La historia se desarrolla en una comisaría de pueblo en la que encierran a Teddy Murretto, un astuto estafador a quien da vida Frank Grillo ataviado con una coletilla al estilo de El último samurai, peli de la que de paso se cachondean en un momento dado.

Su objetivo es esconderse de Bob Viddick, un asesino a sueldo que ha sido contratado para darle caza. Sin embargo, la cárcel no puede proteger a Murretto por mucho tiempo, ya que Viddick está empeñado en cumplir su encargo en cuanto tenga oportunidad, para lo cual planea hacerse pasar por otra persona.

Pero la cárcel no puede proteger a Murretto por mucho tiempo. Viddick se las ingenia para ser detenido también, esperando su momento en una celda cercana hasta que pueda completar su misión.

Cuando la llegada de un asesino de la competencia (Toby Huss) desencadena el caos, las crecientes amenazas obligan a Viddick a ser creativo si quiere terminar el trabajo y escapar de la compleja situación.

HBO Max: reparto de Juego de asesinos

Gerard Butler

Frank Grillo

Alexis Louder

Toby Huss

Ryan O'Nan

Chad Coleman

José Pablo Cantilo

Tráiler de Juego de asesinos