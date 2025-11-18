Gerard Butler es un éxito mundial con la película de acción más impresionante

En el catálogo de series y películas de HBO Max está la película de acción con Gerard Butler más vista del mundo, se trata de Juego de asesinos.
Un astuto estafador (Frank Grillo) intenta reformular un plan de huida que no le está saliendo demasiado bien. Huyendo de un letal y profesional asesino a sueldo (Gerard Butler) decide acudir a la comisaría de un pequeño pueblo, ocultándose entre las rejas sin ningún otro sitio al que ir.
Sin embargo, cuando el sicario entra en escena, una policía novata y desprevenida (Alexis Louder) se verá entre la espada y la pared al encontrarse en medio de los dos.
HBO Max: de qué trata Juego de asesinos
Atravesando el desierto de Nevada en un vehículo acribillado a tiros, el estafador Teddy Murretto (Frank Grillo) trama un plan para esconderse del letal sicario Bob Viddick (Gerard Butler): agrede a la agente novata Valerie Young (Alexis Louder), para que lo detengan y le metan preso en la comisaría.
Su objetivo es esconderse de Bob Viddick, un asesino a sueldo que ha sido contratado para darle caza. Sin embargo, la cárcel no puede proteger a Murretto por mucho tiempo, ya que Viddick está empeñado en cumplir su encargo en cuanto tenga oportunidad, para lo cual planea hacerse pasar por otra persona.
Cuando la llegada de un asesino de la competencia (Toby Huss) desencadena el caos, las crecientes amenazas obligan a Viddick a ser creativo si quiere terminar el trabajo y escapar de la compleja situación.
HBO Max: reparto de Juego de asesinos
- Gerard Butler
- Frank Grillo
- Alexis Louder
- Toby Huss
- Ryan O'Nan
- Chad Coleman
- José Pablo Cantilo