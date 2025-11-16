Penélope Cruz impacta con la historia de real de Enzo Ferrari

Verano de 1957. Detrás del espectáculo y el peligro de la Fórmula 1, el ex piloto Enzo Ferrari está en crisis. La quiebra acecha a la empresa que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada hace diez años.

Su inestable matrimonio se ve aún más fracturado por el dolor de la muerte de su único hijo. Ferrari lucha contra el reconocimiento de su otro hijo con Lina Lardi.

La pasión de sus pilotos por ganar los lleva al límite. Todos sus destinos convergen en una carrera, la que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia.

La brillante actuación de Penélope Cruz en estado de gracia para la que muchos han pedido el Oscar.

HBO Max: de qué trata la película Ferrari

Este biopic sobre Enzo Ferrari (Adam Driver), el fundador de la escudería y de la marca con el mismo nombre, cuenta la vida del hombre que revolucionó la alta potencia del automóvil deportivo italiano y su apasionada relación con su esposa Lina (Shailene Woodley).

ferrari1 Penélope Cruz y Adam Driver. Brillan en el biopic de Enzo Ferrari.

Ambientada en 1957, muestra el complicado momento que vivieron tanto Enzo como su escudería cuando, compitiendo en la Mille Miglia, un Ferrari se estrelló y provocó la muerte de nueve personas.

Pero, a su vez, la lucha con Maserati por la supremacía en la competición estaba más latente que nunca.

HBO Max: reparto de la película Ferrari

Adam Driver

Penélope Cruz

Shailene Woodley

Sarah Gadon

Patrick Dempsey

Tráiler de la película Ferrari