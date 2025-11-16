"El día que me quieras: el viaje de Gardel", el corto argentino creado con IA que ganó en Japón

A 90 años de su muerte, este corto rinde homenaje a Gardel desde una perspectiva contemporánea, combinando animación, inteligencia artificial y archivos históricos para reconstruir su trayectoria.

"Este logro, en el primer festival donde exhibimos la película, es un testimonio del enorme trabajo y de la confianza depositada por la Universidad de Buenos Aires en este proyecto", expresó el director Matías Mera en redes sociales.

El realizador agregó: "La recepción de esta historia argentina a miles de kilómetros de distancia subraya el poder de Gardel como ícono cultural para conectar con audiencias del otro lado del planeta".

A lo largo de este corto aparecen más de 40 personajes, y se busó retratar algunos de los momentos más importantes en la carrera de Gardel como su encuentro con Astor Piazzolla en Estados Unidos, su relación con Charles Chaplin, su amistad con Enrico Caruso, y su paso escolar junto a Ceferino Namuncurá.

¿Dónde se puede ver el corto "El día que me quieras: el viaje de Gardel"?

El corto dura tan solo 32 minutos y puede verse en algunos cines del país. En el perfil de Instagram de la película van anunciando las fechas y salas donde se podrá ver la producción.

Sinopsis "El día que me quieras: el viaje de Gardel": La aventura que cambió la historia de la música y dio origen al primer mito del siglo XX: De la pobreza al esmoquin, del arrabal a Manhattan. Carlos Gardel creó el tango canción, filmó los primeros videoclips y más de una decena de películas. Conquistó con su voz la Ópera de París y los estudios de Nueva York. El día que me quieres: El viaje de Gardel, es un recorrido épico de la vida y obra de Carlos Gardel.