HBO Max siempre sorprende con películas que son una verdadera joya escondida dentro de su gran catálogo, como es el caso de esta emotiva cinta con Sean Penn, se trata de Yo soy Sam.
Sean Penn impacta en una emotiva cinta con uno de los papeles más jugados
Sean Penn es uno de los mejores actores de Hollywood y del mundo y en esta emotiva película vuelve a demostrar toda su capacidad
Sam tiene la capacidad mental de un niño de 7 años. Tiene una hija con una mujer sin hogar que los abandona al salir del hospital, dejando a Sam a cargo de Lucy. Pero a medida que Lucy crece, las limitaciones de Sam se convierten en un problema y las autoridades se la llevan.
Sam, avergonzado, convence a Rita, una abogada de renombre, para que acepte su caso gratuitamente y, a cambio, le enseña el valor del amor y la familia.
HBO Max: de qué trata la película Yo soy Sam
Sam Dawson (Sean Penn) es un hombre con discapacidad intelectual. Logra trabajar como ayudante de camarero en Starbucks y encuentra alegría en su vida. Es fácil que se aprovechen de él.
En una ocasión, permite que una joven se quede en su casa. Duermen juntos y ella queda embarazada. Da a luz, pero mira al bebé con desdén. De camino a casa desde el hospital, abandona a Sam y al bebé, y nunca más se supo de ella. Sam cría a su hija, Lucy, solo con la ayuda de un vecino.
Sin embargo, la inteligencia de Sam es equivalente a la de un niño de siete años, y Lucy lo supera rápidamente. Lucy y Sam se quieren y son felices juntos, pero los profesionales de la escuela están preocupados porque el progreso de Lucy se ve obstaculizado por su deseo de proteger los sentimientos de Sam.
Sam es arrestado por un error inocente, pero el arresto activa los servicios de protección infantil. Lucy es retirada de la custodia de Sam y puesta al cuidado de una familia de acogida.
Sam intenta convencer al juez de que es un padre capaz, mientras que la familia de acogida de Lucy desea adoptarla.
HBO Max: reparto de la película Yo soy Sam
- Sean Penn
- Michelle Pfeiffer
- Dakota Fanning