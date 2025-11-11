Sean Penn impacta en una emotiva cinta con uno de los papeles más jugados

HBO Max: de qué trata la película Yo soy Sam

Sam Dawson (Sean Penn) es un hombre con discapacidad intelectual. Logra trabajar como ayudante de camarero en Starbucks y encuentra alegría en su vida. Es fácil que se aprovechen de él.

En una ocasión, permite que una joven se quede en su casa. Duermen juntos y ella queda embarazada. Da a luz, pero mira al bebé con desdén. De camino a casa desde el hospital, abandona a Sam y al bebé, y nunca más se supo de ella. Sam cría a su hija, Lucy, solo con la ayuda de un vecino.

sam1 Emotiva. Así es la gran película de HBO Max Yo soy Sam con Sean Penn y Michelle Pfeiffer.

Sin embargo, la inteligencia de Sam es equivalente a la de un niño de siete años, y Lucy lo supera rápidamente. Lucy y Sam se quieren y son felices juntos, pero los profesionales de la escuela están preocupados porque el progreso de Lucy se ve obstaculizado por su deseo de proteger los sentimientos de Sam.

Sam es arrestado por un error inocente, pero el arresto activa los servicios de protección infantil. Lucy es retirada de la custodia de Sam y puesta al cuidado de una familia de acogida.

Sam intenta convencer al juez de que es un padre capaz, mientras que la familia de acogida de Lucy desea adoptarla.

HBO Max: reparto de la película Yo soy Sam

Sean Penn

Michelle Pfeiffer

Dakota Fanning

Tráiler de la película Yo soy Sam