Tras más de 45 años de carrera, el icónico actor Tom Cruise finalmente fue galardonado con un premio Oscar honorífico, el cual fue entregado en mano por el director mexicano Alejandro González Iñárritu.
Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibió su primer Oscar: "Hacer películas no es lo que hago, es quien soy"
En una ceremonia realizada en los Governors Awards, en el salón de baile Ray Dolby de Los Ángeles, el actor Tom Cruise fue aplaudido por un recinto repleto de estrellas de Hollywood.
¿Qué dijo Tom Cruise en su discurso?
A lo largo de su discurso, el actor reconoció que “hacer películas no es lo que hago. Es quien soy”. Incluso reconoció que valora el trabajo de cada uno de los trabajadores del cine, desde quien vende o limpia las salas, hasta quien las realiza o produce.
El homenaje a Cruise ha llegado tras más de 45 años de carrera y donde podemos mencionar producciones como "Top Gun", la saga "Misión Imposible", "Jerry Maguire" y "Eyes Wide Shut", entre otras.
A lo largo de su carrera, Cruise ha estado nominado a los premios Oscar en 4 ocasiones: 3 veces como actor y una como productor de "Top Gun: Maverick, pero nunca pudo ganar.
"Siempre haré todo lo que pueda para apoyar esta forma de arte y para impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos más huesos rotos", confesó Cruise, a quien muchos consideran como uno de los responsables de que las proyecciones de películas en las salas de cine no se muriera tras la pandemia (gracias al éxito arrollador de "Top Gun: Maverick").
"El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte", continuó explicando el actor en su discurso.