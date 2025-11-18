La creciente necesidad de soluciones habitacionales rápidas, eficientes y transportables ha impulsado el desarrollo de un concepto cada vez más popular: las viviendas modulares construidas a partir de contenedores marítimos o casas contenedor, muy distintas a las Tiny House o una casa prefabricada.
La casa contenedor que venden en Mercado Libre por 20.500 dólares
Los contenedores marítimos se han vuelto cada vez más populares para casas u oficinas por su rapidez en la construcción y entrega
Una propuesta específica que está captando la atención en el mercado es el modelo de 30 metros cuadrados desarrollado sobre la estructura de un conteiner marítimo standard de 40 pies. Es la casa contenedor que venden en Mercado Libre por 20.500 dólares.
Este tipo de construcción en seco se presenta como una alternativa versátil y con una atractiva relación costo-calidad, siendo ideal tanto para quienes buscan una primera vivienda de bajo impacto ambiental y tiempo de construcción reducido, como para inversores interesados en el lucrativo sector del alquiler turístico.
Características de la casa contenedor que venden en Mercado Libre por 20.500 dólares
La casa contenedor de 30 m2, que se entrega lista para trasladar e instalar en el terreno del comprador, se distingue por su enfoque en la habitabilidad y la calidad de los materiales. Uno de los puntos clave es su aislación térmica provista por espuma de poliuretano, un material fundamental para garantizar un confort interior adecuado frente a las variaciones climáticas.
Con respecto a la infraestructura, el módulo incluye instalaciones completas de electricidad, agua fría y caliente, sumando la comodidad de un termotanque eléctrico. Las aberturas son de la línea Módena, conocidas por su hermeticidad y durabilidad, según figura en la publicación de la plataforma de ventas online. Los interiores presentan pisos de PVC y revestimiento de pared de MDF pintado, mientras que el exterior luce un robusto revestimiento antióxido, asegurando la longevidad de la estructura.
El diseño interior distribuye inteligentemente los 30 m2 en áreas funcionales y bien equipadas. La zona social se compone de una cocina comedor que ya incorpora bajo mesada y un anafe eléctrico, optimizando el espacio. El baño es completo, destacándose por su prediluvio, porcelanato en el piso, box de ducha y el uso de sanitarios y griferías de primera calidad. Finalmente, la unidad se completa con un dormitorio privado.
Consideraciones para la Instalación
La flexibilidad de este sistema constructivo se extiende a la logística de entrega e instalación. La empresa que publicó la propuesta en Mercado Libre explica que para clientes ubicados hasta 500 kilómetros de la fábrica, ubicada en Santa Clara del Mar, se ofrece el servicio de instalación en el terreno. Es importante destacar que esta instalación requiere una preparación previa del terreno por parte del cliente, asegurando que esté en condiciones óptimas para recibir la estructura.
Es crucial que los potenciales compradores consideren los costos y la gestión de elementos que no están incluidos en la propuesta base. Estos puntos abarcan:
- Preparación del terreno.
- Flete de la unidad.
- Trabajos de descarga.
- Instalación para aquellos terrenos que se encuentren a distancias superiores a los 500 kilómetros de la fábrica.