Casa contenedor por dentro Casa contenedor por dentro. La zona de estar y cocina.

Características de la casa contenedor que venden en Mercado Libre por 20.500 dólares

La casa contenedor de 30 m2, que se entrega lista para trasladar e instalar en el terreno del comprador, se distingue por su enfoque en la habitabilidad y la calidad de los materiales. Uno de los puntos clave es su aislación térmica provista por espuma de poliuretano, un material fundamental para garantizar un confort interior adecuado frente a las variaciones climáticas.

Con respecto a la infraestructura, el módulo incluye instalaciones completas de electricidad, agua fría y caliente, sumando la comodidad de un termotanque eléctrico. Las aberturas son de la línea Módena, conocidas por su hermeticidad y durabilidad, según figura en la publicación de la plataforma de ventas online. Los interiores presentan pisos de PVC y revestimiento de pared de MDF pintado, mientras que el exterior luce un robusto revestimiento antióxido, asegurando la longevidad de la estructura.

Casa Contenedor por dentro 3 La cocina de la casa contenedor que frecen en Mercado Libre.

El diseño interior distribuye inteligentemente los 30 m2 en áreas funcionales y bien equipadas. La zona social se compone de una cocina comedor que ya incorpora bajo mesada y un anafe eléctrico, optimizando el espacio. El baño es completo, destacándose por su prediluvio, porcelanato en el piso, box de ducha y el uso de sanitarios y griferías de primera calidad. Finalmente, la unidad se completa con un dormitorio privado.

Consideraciones para la Instalación

La flexibilidad de este sistema constructivo se extiende a la logística de entrega e instalación. La empresa que publicó la propuesta en Mercado Libre explica que para clientes ubicados hasta 500 kilómetros de la fábrica, ubicada en Santa Clara del Mar, se ofrece el servicio de instalación en el terreno. Es importante destacar que esta instalación requiere una preparación previa del terreno por parte del cliente, asegurando que esté en condiciones óptimas para recibir la estructura.

Casa Contenedor por dentro 2 Así es el baño de la casa contenedor que venden en Mercado Libre.

Es crucial que los potenciales compradores consideren los costos y la gestión de elementos que no están incluidos en la propuesta base. Estos puntos abarcan: