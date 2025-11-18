Así comenzarán los equipos mendocinos en la tabla de promedios de Primera División

Eso mismo le sucedió al Tomba ya que en la tabla de promedios estaba en la posición 14 y con un colchón de puntos que lo dejaba muy lejos del descenso, sin embargo, fue condenado por un año para el olvido que lo dejó en la penúltima posición en la tabla anual
Así comenzará la tabla de promedios de 2026 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza como protagonista
Los equipos más complicados en el 2026 en la tabla de promedios serán:
21° Instituto: 86 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 1.000.
22° Belgrano: 85 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.988.
23° Atlético de Tucumán: 84 puntos - 87 partidos jugados - Promedio: 0.965.
24° Gimnasia y Esgrima La Plata: 83 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.965.
25° Central Córdoba: 83 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.965.
26° Newell’s: 82 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.953.
27° Banfield: 75 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.872.
28° Sarmiento: 70 puntos - 87 partidos jugados - Promedio: 0.813.
29° Gimnasia y Esgrima de Mendoza: 0 puntos - 0 partidos jugados.
30° El que ascienda entre Estudiantes de Río Cuarto o Deportivo Madryn – 0 puntos - 0 partidos jugados.
Una campaña regular del Lobo le permitirá ubicarse en una buena posición rápidamente dejando a los equipos que llevan más partidos en Primera por debajo del club mendocino.
La posición de Independiente Rivadavia en la tabla de promedios
La Lepra mendocina comenzará a dividir por tres torneos por primera vez ya que la tabla de promedios del 2025 contemplaba los torneos de 2023, 2024 y el actual; mientras que Independiente Rivadavia ascendió en 2023.
En su primer torneo en Primera División sumó 46 puntos y en su segundo torneo acumuló 43; de esta manera tiene 89 puntos en 73 partidos y comenzará el 2026 con un promedio de 1.219, una ubicación significativamente superior de los 1.000 de Instituto.