Así comenzarán los equipos mendocinos en la tabla de promedios de Primera División

Eso mismo le sucedió al Tomba ya que en la tabla de promedios estaba en la posición 14 y con un colchón de puntos que lo dejaba muy lejos del descenso, sin embargo, fue condenado por un año para el olvido que lo dejó en la penúltima posición en la tabla anual

Así comenzará la tabla de promedios de 2026 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza como protagonista

Gimnasia campeón El campeón de la Primera Nacional tendrá que sumar rápidamente para tener una buena posición en la tabla de promedios.

Los equipos más complicados en el 2026 en la tabla de promedios serán: