Cuándo juega Boca y el clásico Racing vs. River: días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA oficializa la programación de Octavos de Final del Torneo Clausura 2025 en la que se destacan los encuentros Boca vs. Talleres de Córdoba y Racing vs. River.
Boca, clasificado primero en el Grupo A, recibirá a Talleres en La Bombonera el domingo a las 20 y el clásico entre Racing y River, en Avellaneda, será el lunes 24 a las 19.30.
Los cruces comenzarán el sábado 22 con dos encuentros nocturnos, el domingo 23 habrá otros dos partidos, el lunes 24 aprovechando el feriado se han programado otros 3 encuentros y el partido Lanús vs. Tigre se jugará el miércoles 26 ya que el Granate debe disputar este sábado, en Paraguay, la final de la Copa Sudamericana.
Los octavos de final del Clausura se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas y en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.
Sábado 22 de noviembre
Domingo 23 de noviembre
Lunes 24 de noviembre
Miércoles 26 de noviembre