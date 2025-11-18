Cuándo juega Boca y el clásico Racing vs. River: días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Boca, clasificado primero en el Grupo A, recibirá a Talleres en La Bombonera el domingo a las 20 y el clásico entre Racing y River, en Avellaneda, será el lunes 24 a las 19.30.

Los cruces comenzarán el sábado 22 con dos encuentros nocturnos, el domingo 23 habrá otros dos partidos, el lunes 24 aprovechando el feriado se han programado otros 3 encuentros y el partido Lanús vs. Tigre se jugará el miércoles 26 ya que el Granate debe disputar este sábado, en Paraguay, la final de la Copa Sudamericana.