Paso a paso: te explico cómo coser un sombrero piluso en casa y con un truco

Existen muchas actividades creativas y artesanales que puedes emprender en casa para mejorar tu concentración, impulsar tu imaginación y reutilizar algunos materiales. Una de esas actividades es la costura. Crear tus propias prendas y accesorios no solo es bueno para tu billetera, también mejora tu motricidad, autoestima y paciencia.
Para comenzar a coser en casa, solo basta con buscar algún truco o tutorial DIY de costura. Un DIY es un tipo de proceso que invita a crear por tu cuenta y hacer tu mismo cosas que por lo general compras o pagas para que las hagan, como un ruedo en un pantalón.
Para coser, solo se necesita un buen costurero cargado de elementos básicos, como tijeras, hilos, agujas, moldes, regla y lápices. También es importante empezar con proyectos sencillos y poco a poco crear prendas más elaboradas, de telas más complejas y patrones más difíciles.
Hoy te comparto un DIY de costura en casa para que puedas confeccionar un sombrero piluso desde cero, muy canchero, práctico y perfecto para recibir el verano. Toma nota y presta atención a este truco de hilos facilísimo.
Un truco de costura en casa y algo más: ¿cuál es la historia del sombrero piluso?
Un piluso es un tipo de sombrero redondo que se caracteriza por tener una visera que rodea toda la cabeza, a diferencia de la gorra clásica.
Es muy normal ver niños pequeños con pilusos o personas que se dedican a la pesca. Sin embargo, una vez que descubres lo cómodos que son, vas a preferirlos por encima de cualquier sombrero.
Antes de realizar un piluso artesanal en casa, es interesante conocer su historia y surgimiento. El nombre de este accesorio proviene de un personaje televisivo argentino, el Capitán Piluso. Este personaje fue interpretado por Alberto Olmedo en la década del 60 y se caracterizaba por usar un sombrero pescador.
El piluso ya existía y siempre fue una prenda funcional para pescadores que necesitaban protegerse del sol y el clima. En el siglo XIX, el piluso fue adoptado por soldados. Hoy es una prenda común y popular, aún funcional y cómoda.
Cómo coser un piluso en casa y con un truco DIY
Para realizar este truco lo mejor es usar una tela resistente y firme para que quede el sombrero bien armado. A continuación puedes ver el video tutorial de este DIY y seguirlo paso a paso.
- Recorta las telas tal como se ve en video del truco, respetando los moldes de papel para no cometer errores.
- Una vez que tengas las telas listas, une las piezas respetando los pasos del DIY.
- Plancha todos los bordes para que queden bien asentados y listo, con un truco sencillo y en pocos minutos puedes crear tu propio piluso en casa.