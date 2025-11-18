Paso a paso: te explico cómo coser un sombrero piluso en casa y con un truco

Hoy te comparto un DIY de costura en casa para que puedas confeccionar un sombrero piluso desde cero, muy canchero, práctico y perfecto para recibir el verano. Toma nota y presta atención a este truco de hilos facilísimo.

Un truco de costura en casa y algo más: ¿cuál es la historia del sombrero piluso?

Un piluso es un tipo de sombrero redondo que se caracteriza por tener una visera que rodea toda la cabeza, a diferencia de la gorra clásica.

Es muy normal ver niños pequeños con pilusos o personas que se dedican a la pesca. Sin embargo, una vez que descubres lo cómodos que son, vas a preferirlos por encima de cualquier sombrero.

capitán piluso El Capitán Piluso fue un programa de televisión infantil que se emitió desde 1960.

Antes de realizar un piluso artesanal en casa, es interesante conocer su historia y surgimiento. El nombre de este accesorio proviene de un personaje televisivo argentino, el Capitán Piluso. Este personaje fue interpretado por Alberto Olmedo en la década del 60 y se caracterizaba por usar un sombrero pescador.

El piluso ya existía y siempre fue una prenda funcional para pescadores que necesitaban protegerse del sol y el clima. En el siglo XIX, el piluso fue adoptado por soldados. Hoy es una prenda común y popular, aún funcional y cómoda.

Cómo coser un piluso en casa y con un truco DIY

Para realizar este truco lo mejor es usar una tela resistente y firme para que quede el sombrero bien armado. A continuación puedes ver el video tutorial de este DIY y seguirlo paso a paso.

Embed - DIY- GORRO PILUSO REVERSIBLE / gorro pescador/ bucket hat