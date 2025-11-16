Colgar cáscaras de limón en el balcón de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Como se dijo antes, los aceites esenciales de la cáscara del limón ahuyentan plagas como mosquitos y hormigas, gracias a un aroma que incluso puede neutralizar los olores no deseados.

En algunas creencias, como el Feng Shui, el limón se asocia con la purificación y la prosperidad, por lo que se utiliza para mejorar la energía del hogar.

cascara, limon Según el Feng Shui, la cáscara de limón puede ayudarte a cambiar la energía del hogar.

Para colgar cáscaras de limón en el balcón, lávalas bien y cuélgalas directamente, colócalas en recipientes cerca de ventanas, o haz un sahumerio con las cáscaras secas.

Si el problema no se soluciona, y el balcón de tu casa sigue atrayendo plagas, lo mejor será que recurras a algún método químico tradicional o te contactes con un profesional.

Por qué las plagas aparecen en el balcón de casa

Las plagas aparecen en el balcón de casa debido a la acumulación de humedad, la presencia de restos de comida y la falta de limpieza, ya que estos factores crean un ambiente propicio para su proliferación.

Además, las grietas y aberturas en las paredes pueden servir como puntos de entrada, y la vegetación cercana puede atraer a las plagas que buscan nuevo hogar, especialmente cuando su población aumenta.