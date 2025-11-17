Cómo destapar las tuberías de casa usando un alambre: truco casero y muy efectivo

Por lo general, las tuberías de casa suelen taparse por la acumulación de residuos sólidos como cabello, restos de comida y grasa, que se solidifican y se adhieren a las paredes.

Tuberías.jpg Las tuberías pueden taparse en casa por la presencia de materiales, como pelos y residuos.

Como destapar las tuberías de casa utilizando un alambre

Es posible destapar las tuberías de tu casa por tu cuenta utilizando un alambre, aunque la mayoría de las personas utiliza una percha desdoblada. Es necesario aclarar que este paso a paso que se explicará es útil para obstrucciones cercanas a las superficies del desagüe: