Con un truco de costura en casa: cómo puedo ponerle relleno Push Up a una bikini

Con un truco de hilos se pueden confeccionar, arreglar y diseñar prendas de ropa a medida sin gastar de más

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Con algunos materiales, un truco y un poco de tiempo puedes transformar tu bikini en push up. 

La costura es una actividad artesanal y creativa que puedes emprender con un truco, tutorial o video en casa, sin gastar de más. Hoy te explico cómo puedes añadir unas tazas o relleno push up a una bikini usando un poco de hilo y unas tijeras. Toma nota y presta atención.

corpiño de bikini
La bikini es una prenda delicada que puede desteñirse o abrirse por un mal lavado, cuidado y almacenamiento.

Paso a paso: cómo hacer una bikini Push Up con un truco

Muchas bikinis o trajes de baño traen relleno incluido. Otras traen tazas removibles, y otro grupo directamente no trae nada. Toda bikini puede ser cómoda, con o sin relleno, dependiendo de la persona y los gustos.

Si tienes una bikini que te encanta, pero no trae relleno y te incomoda que trasluzca, puedes solucionarlo con un truco de costura en casa.

relleno bikini
Lleva la bikini a la tienda para medir bien las tazas y comprar las correctas.

Para realizar este truco de costura en casa simplemente vas a necesitar un par de tazas push up removibles. Estas tazas se compran en cualquier tienda de lencería.

Si la bikini es triangular, pide unas triangulares, aunque se pueden recortar un poco para amoldarlas a la bikini. Hay dos formas de realizar este truco.

En primer lugar, si la bikini tiene forro de tela interior, puedes realizar un pequeño corte con una tijera de costura en la punta superior del triángulo e introducir las tazas adentro del forro. Cada vez que laves la bikini solo debes sacar las tazas para enjuagarlas por separado.

Otra opción de truco o variante, consiste en coser las tazas a la bikini. No tienes que unirlas a la tela principal, sino al forro, cosiendo las esquinas de la taza a las esquinas de la bikini. Esta opción es ideal si deseas que las tazas no se muevan.

Consejos y recomendaciones para lavar tu bikini

Si quieres que la bikini o cualquier traje de baño te dure más tiempo, es importante tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones de lavado, almacenamiento y uso.

La tela de bikini por lo general es muy delicada y al mínimo exceso de sol o cloro puede empezar a desgastarse.

bikini dos partes
No uses productos abrasivos o dañinos para lavar la bikini, con un poco de jabón basta.

  • Cada vez que uses tu bikini, colócala en agua fría al llegar a casa para eliminar el cloro, el protector solar o la arena de la playa. Refriega un poco sus partes y colócala en el tender para que se seque.
  • Nunca seques las bikinis al rayo del sol. El calor y sol directo del verano puede desteñir y dañar los tejidos.
  • Lava la bikini al finalizar el verano para guardarla impecable. Utiliza jabón neutro y nunca la metas al lavarropas.
  • No guardes la bikini húmeda en su bolsa o cajón. La humedad favorece la aparición de hongos y deteriora la tela.
  • Guarda la bikini en un estuche de plástico en un espacio fresco y seco.

