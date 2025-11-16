Con un truco de costura en casa: cómo puedo ponerle relleno Push Up a una bikini

relleno bikini Lleva la bikini a la tienda para medir bien las tazas y comprar las correctas.

Para realizar este truco de costura en casa simplemente vas a necesitar un par de tazas push up removibles. Estas tazas se compran en cualquier tienda de lencería.

Si la bikini es triangular, pide unas triangulares, aunque se pueden recortar un poco para amoldarlas a la bikini. Hay dos formas de realizar este truco.

En primer lugar, si la bikini tiene forro de tela interior, puedes realizar un pequeño corte con una tijera de costura en la punta superior del triángulo e introducir las tazas adentro del forro. Cada vez que laves la bikini solo debes sacar las tazas para enjuagarlas por separado.

Otra opción de truco o variante, consiste en coser las tazas a la bikini. No tienes que unirlas a la tela principal, sino al forro, cosiendo las esquinas de la taza a las esquinas de la bikini. Esta opción es ideal si deseas que las tazas no se muevan.

Consejos y recomendaciones para lavar tu bikini

Si quieres que la bikini o cualquier traje de baño te dure más tiempo, es importante tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones de lavado, almacenamiento y uso.

La tela de bikini por lo general es muy delicada y al mínimo exceso de sol o cloro puede empezar a desgastarse.

bikini dos partes No uses productos abrasivos o dañinos para lavar la bikini, con un poco de jabón basta.