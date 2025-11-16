Con un truco de costura en casa: cómo puedo ponerle relleno Push Up a una bikini

Paso a paso: cómo hacer una bikini Push Up con un truco
Muchas bikinis o trajes de baño traen relleno incluido. Otras traen tazas removibles, y otro grupo directamente no trae nada. Toda bikini puede ser cómoda, con o sin relleno, dependiendo de la persona y los gustos.
Si tienes una bikini que te encanta, pero no trae relleno y te incomoda que trasluzca, puedes solucionarlo con un truco de costura en casa.
Para realizar este truco de costura en casa simplemente vas a necesitar un par de tazas push up removibles. Estas tazas se compran en cualquier tienda de lencería.
Si la bikini es triangular, pide unas triangulares, aunque se pueden recortar un poco para amoldarlas a la bikini. Hay dos formas de realizar este truco.
En primer lugar, si la bikini tiene forro de tela interior, puedes realizar un pequeño corte con una tijera de costura en la punta superior del triángulo e introducir las tazas adentro del forro. Cada vez que laves la bikini solo debes sacar las tazas para enjuagarlas por separado.
Otra opción de truco o variante, consiste en coser las tazas a la bikini. No tienes que unirlas a la tela principal, sino al forro, cosiendo las esquinas de la taza a las esquinas de la bikini. Esta opción es ideal si deseas que las tazas no se muevan.
Consejos y recomendaciones para lavar tu bikini
Si quieres que la bikini o cualquier traje de baño te dure más tiempo, es importante tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones de lavado, almacenamiento y uso.
La tela de bikini por lo general es muy delicada y al mínimo exceso de sol o cloro puede empezar a desgastarse.
- Cada vez que uses tu bikini, colócala en agua fría al llegar a casa para eliminar el cloro, el protector solar o la arena de la playa. Refriega un poco sus partes y colócala en el tender para que se seque.
- Nunca seques las bikinis al rayo del sol. El calor y sol directo del verano puede desteñir y dañar los tejidos.
- Lava la bikini al finalizar el verano para guardarla impecable. Utiliza jabón neutro y nunca la metas al lavarropas.
- No guardes la bikini húmeda en su bolsa o cajón. La humedad favorece la aparición de hongos y deteriora la tela.
- Guarda la bikini en un estuche de plástico en un espacio fresco y seco.