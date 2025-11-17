Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video tiene la tremenda película con Dolores Fonzi que es candidata a los Premios Oscar

Se acaba de estrenar en Prime Video la tremenda película que dirige y actúa Dolores Fonzi. La cinta es candidata a los Premios Oscar

Pablo González
Pablo González
Actriz y directora. Dolores Fonzi actúa y dirige con gran maestría la película Belén. 

Prime Video acaba de estrenar la tremenda película en la que dirige y actúa Dolores Fonzi, basada en un crudo caso real. La cinta es candidata a representar Argentina en los Premios Oscar, se trata de Belén.

belen
Dolores Fonzi y Camila Plaate. Brillan en la cinta Belén, basada en hechos reales que cambiaron la historia.

La cinta fue seleccionada como representante oficial de Argentina a los Premios Oscar 2026, y candidata a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya.

Dolores Fonzi dirige y actúa en Belén, el drama sobre el caso que inspiró la lucha por el aborto legal en Argentina.

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película narra la historia real de Julieta, una joven acusada de haberse practicado un aborto ilegal, y de Soledad Deza, la abogada que decide asumir su defensa enfrentando a un sistema judicial profundamente conservador, particularmente en este caso el poder judicial de la provincia de Tucumán.

Ambientada en Tucumán, Belén propone una mirada cruda y conmovedora sobre la criminalización de los cuerpos gestantes y el costo personal que implica luchar por los derechos reproductivos.

Prime Video: de qué trata la película Belén

Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

blen1
Dolores Fonzi y Camila Plaate. En una de las grandes escenas de la película Belén.

La película contará la verdadera historia de Belén, una joven tucumana que enfrentó una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la llevó a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi), quien abordó este caso aparentemente imposible.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Prime Video: reparto de la película Belén

  • Dolores Fonzi
  • Camila Plaate
  • Laura Paredes
  • Julieta Cardinali
  • Sergio Prina
  • Luis Machín
  • César Troncoso

Tráiler de la película Belén

Embed - BELEN Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Prime Video

