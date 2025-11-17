Prime Video tiene la tremenda película con Dolores Fonzi que es candidata a los Premios Oscar

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película narra la historia real de Julieta, una joven acusada de haberse practicado un aborto ilegal, y de Soledad Deza, la abogada que decide asumir su defensa enfrentando a un sistema judicial profundamente conservador, particularmente en este caso el poder judicial de la provincia de Tucumán.

Ambientada en Tucumán, Belén propone una mirada cruda y conmovedora sobre la criminalización de los cuerpos gestantes y el costo personal que implica luchar por los derechos reproductivos.

Prime Video: de qué trata la película Belén

Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

blen1 Dolores Fonzi y Camila Plaate. En una de las grandes escenas de la película Belén.

La película contará la verdadera historia de Belén, una joven tucumana que enfrentó una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la llevó a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi), quien abordó este caso aparentemente imposible.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Prime Video: reparto de la película Belén

Dolores Fonzi

Camila Plaate

Laura Paredes

Julieta Cardinali

Sergio Prina

Luis Machín

César Troncoso

Tráiler de la película Belén