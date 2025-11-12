Mark Wahlberg acaba de estrenar su última gran película de acción en Prime Video y ya se transformó en una de las más vistas del 2025.
Prime Video acaba de estrenar la película de acción con Mark Wahlberg más vista del 2025
Acaba de aterrizar en Prime Video la última y gran película de Mark Wahlberg y ya se transformó en la más vista del 2025. Un cóctel de acción y robos
En Juego Sucio nos encontramos con una película de acción y robos en un cóctel molotov de sangre y fuego. Una regurgitada sensación de no creer lo que estás viendo, por culpa del CGI, y por las peripecias de Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg encarna a Parker, un ladrón con un código moral particular, sorprendido en el robo de un banco por la traición de su compañera. La película explota el talento del actor para la acción, con una serie de giros argumentales que lo obligan a recuperar una reliquia invaluable enfrentándose a la mafia de Nueva York, entre otros oponentes.
Parker es un experto ladrón, muy profesional en lo suyo, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.
El experto ladrón Parker tiene la oportunidad de dar un gran golpe, pero para lograrlo, él y su equipo deben ser más astutos que un dictador sudamericano, la mafia neoyorquina y el hombre más rico del mundo.
Prime Video: de qué trata la película Juego Sucio
Parker (Mark Wahlberg) es un ladrón profesional, meticuloso y con una ética de trabajo clara que guía cada uno de sus golpes. Junto a su equipo, compuesto por Grofield, Zen y otros especialistas, se enfrenta a un desafío inesperado cuando un robo los pone cara a cara con la peligrosa mafia de Nueva York.
Entre planes ingeniosos, tensión constante y enfrentamientos con criminales, el grupo debe combinar habilidad, estrategia y audacia para sobrevivir y salir adelante, mostrando que incluso en el mundo del crimen, la precisión y la lealtad marcan la diferencia.
Prime Video: reparto de la película Juego Sucio
- Mark Wahlberg
- LaKeith Stanfield
- Rosa Salazar
- Keegan-Michael Key
- Chukwudi Iwuji
- Nat Wolff
- Thomas Jane
- Tony Shalhoub