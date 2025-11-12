Prime Video acaba de estrenar la película de acción con Mark Wahlberg más vista del 2025

Parker es un experto ladrón, muy profesional en lo suyo, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.

Prime Video: de qué trata la película Juego Sucio

Parker (Mark Wahlberg) es un ladrón profesional, meticuloso y con una ética de trabajo clara que guía cada uno de sus golpes. Junto a su equipo, compuesto por Grofield, Zen y otros especialistas, se enfrenta a un desafío inesperado cuando un robo los pone cara a cara con la peligrosa mafia de Nueva York.

Entre planes ingeniosos, tensión constante y enfrentamientos con criminales, el grupo debe combinar habilidad, estrategia y audacia para sobrevivir y salir adelante, mostrando que incluso en el mundo del crimen, la precisión y la lealtad marcan la diferencia.

Prime Video: reparto de la película Juego Sucio

Mark Wahlberg

LaKeith Stanfield

Rosa Salazar

Keegan-Michael Key

Chukwudi Iwuji

Nat Wolff

Thomas Jane

Tony Shalhoub

Tráiler de la película Juego Sucio