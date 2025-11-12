La inspiración para El Cuento de la Criada: por qué la autora se basó en Argentina

Amparándose en el miedo y la defensa contra la violencia, este nuevo gobierno aumenta el autoritarismo, recorta las libertades y los derechos sociales, suprimiendo entre ellas, los de las mujeres, que pasan a dividirse en castas y se crea la figura de las criadas, cuyo único valor que tienen son los ovarios, por los que las usan para procrear, pero una vez que los niños nacen, se los quitan y los crían las familias de poder, como si fueran propios.

La historia de El Cuento de la Criada, en la serie de televisión es muy similar, siendo una gran cantidad de mujeres tratadas como una especie de incubadoras para tener hijos, los que luego les son retirados.

margaret atwood Margaret Atwood, la autora de El Cuento de la Criada.

La relación entre El Cuento de la Criada y Argentina según Margaret Atwood

Según lo contado por Margaret Atwood, la historia argentina tuvo mucho que ver con el desarrollo de El Cuento de la Criada, principalmente lo que fue la dictadura argentina.

"La dictadura argentina, particularmente su costumbre de quitarles los bebés a las personas asesinadas y entregárselos a las élites de la época, fue decisiva", explicó la escritora, que agregó: "Esos niños crecieron y descubrieron que sus padres adoptivos habían asesinado a sus verdaderos padres", manifestó la autora de El Cuento de la Criada.

Dónde ver El Cuento de la Criada

Para aquellas personas que estén interesadas en ver El Cuento de la Criada, esta se puede ver en Paramount y en Disney Plus.