De Marvel a Chile: Sebastian Stan protagonizará una película sobre uno de los personajes más polémicos de latinoamérica

Augusto Pinochet Augusto Pinochet, dictador chileno en el período comprendido entre 1973 y 1990.

En el nuevo proyecto de Gálvez, Sebastian Stan interpretará a un exespía encargado de impedir la fuga del dictador chileno Augusto Pinochet durante su detención en Londres en 1998, un episodio que provocó un terremoto diplomático internacional.

La película se rodará en Londres, Chile y España, con un estreno previsto para 2026. Además se supo que Stan sabe un poco de español, pero está tomando clases todos los días para poder mejorar su pronunciación en esta producción.

Augusto Pinochet 2

"Vamos a hacer esto, no usaremos inteligencia artificial. Estoy convencido de que esto nos empuja a seguir moviéndonos hacia adelante", confirmó el director de esta producción.

Se sabe que la historia de este nuevo proyecto de Gálvez parte del episodio histórico en que Pinochet fue acusado de violaciones a los derechos humanos por el exjuez español Baltasar Garzón y detenido en el London Bridge Hospital, permaneciendo bajo arresto domiciliario durante 18 meses hasta ser liberado por el gobierno británico en 2000.