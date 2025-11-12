Sebastian Stan es uno de los actores más queridos de Hollywood, y esto se debe a su paso por producciones como "El aprendiz", "Un hombre diferente" o por interpretar a Bucky Barnes en las películas de Avengers.
De Marvel a Chile: Sebastian Stan protagonizará una película sobre uno de los personajes más polémicos de latinoamérica
El reconocido actor Sebastian Stan se prepara para lo que sin dudas es el proyecto más ambicioso de su carrera
Ahora el actor rumano se prepara para un nuevo proyecto: una producción sobre la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998.
¿Cómo se prepara Sebastian Stan para la película sobre la detención de Pinochet?
El actor Sebastian Stan será uno de los protagonistas de la nueva película del director Felipe Gálvez, la cual llevará por título "Impunidad". Esta producción está basda en el libro "Londres 38" del escritor Philippe Sands y que buscará retratar la detención de Pinochet en Inglaterra y el refugio en Punta Arenas de Walther Rauff, oficial nazi, explorando la relación entre ambos y los casos de impunidad de ambas figuras.
En el nuevo proyecto de Gálvez, Sebastian Stan interpretará a un exespía encargado de impedir la fuga del dictador chileno Augusto Pinochet durante su detención en Londres en 1998, un episodio que provocó un terremoto diplomático internacional.
La película se rodará en Londres, Chile y España, con un estreno previsto para 2026. Además se supo que Stan sabe un poco de español, pero está tomando clases todos los días para poder mejorar su pronunciación en esta producción.
"Vamos a hacer esto, no usaremos inteligencia artificial. Estoy convencido de que esto nos empuja a seguir moviéndonos hacia adelante", confirmó el director de esta producción.
Se sabe que la historia de este nuevo proyecto de Gálvez parte del episodio histórico en que Pinochet fue acusado de violaciones a los derechos humanos por el exjuez español Baltasar Garzón y detenido en el London Bridge Hospital, permaneciendo bajo arresto domiciliario durante 18 meses hasta ser liberado por el gobierno británico en 2000.