Sebastian Stan, el actor elegido para interpretar a Donald Trump en la biopic del ex Presidente

¿De qué tratará la película?

Esta producción contará con la dirección del cineasta iraní Ali Abbasi, conocido por "Holy Spider" (fue la apuesta de Dinamarca para los premios de la Academia de Hollywood en 2023 en la categoría de mejor película internacional), y se centrará en la vida del expresidente estadounidense durante las décadas de 1970 y 1980, una época en la que estaba construyendo su imperio inmobiliario en Nueva York.

El guión estará a cargo de Gabriel Sherman, el autor del libro "The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News – and Divided a Country". La película es una coproducción entre Daniel Beckerman de Scythia Films, Jacob Jerek de Profile Pictures y Ruth Treacy de Taylored Films, con Grant Johnson, Gabriel Sherman y Amy Baer como productores ejecutivos.

Además de Sebastian Stan, el elenco incluye a Jeremy Strong (recordado por su papel de Kendall Roy en "Succession"), quien interpretará a Joseph McCarthy Roy Cohn, el infame abogado y mentor de Trump. También estará Maria Bakalova ("Borat " y "Bodies Bodies Bodies"), quien será Ivana Trump.

Según informaron desde el medio especializado Variety, la película es "una exploración del poder y la ambición en un mundo de corrupción y engaño".