La serie de Netflix corta e intensa que arrasa con una historia basada en una novela

La serie fue muy novedosa, relatando una historia policial, que mezcla el drama y lo mejor de los thrillers psicológicos, desde la mirada de la niña, aportando un enfoque caracterizado por su frialdad. En muy poco tiempo esta oferta arrasó dentro del catálogo de series y películas de Netflix, siendo una producción original que comparte sitio con títulos como Dark, entre las más elegidas de la plataforma.

Esta serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las historias alemanas más atrapantes de toda la plataforma.

Embed - MI QUERIDA NIÑA Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Netflix: de qué trata la serie Mi querida niña

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos y basada en una novela, Mi querida niña centra su historia en: “Tras el escape de una mujer de un cautiverio horroroso, un grupo de investigadores reabre un caso de desaparición que, 13 años atrás, quedó sin resolver”.

La serie alemana se posiciona como una de las historias más vistas del país en Netflix, al nivel de Dark.

mi dulce niña 3 Esta serie tiene apenas 6 capítulos y cuenta con enormes críticas en Netflix.

Reparto de Mi querida niña, serie de Netflix

Kim Riedle es Lena

Sammy Schrein es Jonathan

Naila Schuberth es Hannah

Hans Löw es Gerd Bühling

Haley Louise Jones es Aida Kurt

Julika Jenkins es Karin Beck

Birge Schade como Ruth

Seraphina Maria Schweiger como Inés Reisig

Ozgur Karadeniz como Dr. Hamstedt

Florian Claudius Steffens como guardia de seguridad

Dónde ver la serie Mi querida niña, según la zona geográfica