Netflix cuenta con un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie llega directamente desde Alemania con una historia de las más atrapantes de los últimos años, gracias a su relato basado en una reconocida novela y un ritmo sumamente intenso que promete no darte respiro desde el minuto uno: Mi dulce niña.
La serie de Netflix corta e intensa que arrasa con una historia basada en una novela
La oferta de Netflix es una de las más atrapantes del último tiempo, y es que se volvió furor dentro del género policial
Las series y películas de producción alemana han crecido notablemente dentro del catálogo de Netflix, no solo contando con más cantidad de ofertas, sino también con historias que hoy son tops. Esta serie lleva poco más de un año en la plataforma, y su historia se convirtió en una de las mayores obsesiones del género de misterio, reuniendo millones de reproducciones y grandes valoraciones.
Estamos al frente de una serie que es una adaptación de una excelente novela psicológica con el mismo nombre, la cual se destaca, al igual que en la oferta de Netflix, por sus giros inesperados y ritmo intenso. La crítica recibida es lo que más le permitió destacarse a esta oferta en el catálogo, pero también el hecho de que apenas tiene 6 capítulos en total, por lo cual su intensidad, es un gran punto a favor.
La serie fue muy novedosa, relatando una historia policial, que mezcla el drama y lo mejor de los thrillers psicológicos, desde la mirada de la niña, aportando un enfoque caracterizado por su frialdad. En muy poco tiempo esta oferta arrasó dentro del catálogo de series y películas de Netflix, siendo una producción original que comparte sitio con títulos como Dark, entre las más elegidas de la plataforma.
Esta serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las historias alemanas más atrapantes de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Mi querida niña
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos y basada en una novela, Mi querida niña centra su historia en: “Tras el escape de una mujer de un cautiverio horroroso, un grupo de investigadores reabre un caso de desaparición que, 13 años atrás, quedó sin resolver”.
La serie alemana se posiciona como una de las historias más vistas del país en Netflix, al nivel de Dark.
Reparto de Mi querida niña, serie de Netflix
- Kim Riedle es Lena
- Sammy Schrein es Jonathan
- Naila Schuberth es Hannah
- Hans Löw es Gerd Bühling
- Haley Louise Jones es Aida Kurt
- Julika Jenkins es Karin Beck
- Birge Schade como Ruth
- Seraphina Maria Schweiger como Inés Reisig
- Ozgur Karadeniz como Dr. Hamstedt
- Florian Claudius Steffens como guardia de seguridad
Dónde ver la serie Mi querida niña, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Mi querida niña se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Dear Child se puede ver en Netflix.
- España: Mi querida niña se puede ver en Netflix.