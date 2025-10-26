Prime Video siempre está renovando su muy buen catálogo de series y películas, en este aspecto acaba de sumar el thriller con Ana de Armas más aterrador, se trata de Edén.
Ana de Armas es un éxito mundial con el thriller de supervivencia más aterrador
Prime Video acaba de estrenar el impresionante thriller de supervivencia con Ana de Armas más aterrador de la historia
En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.
Una historia oscura y cómica de asesinato y supervivencia, centrada en un grupo ecléctico de personajes que abandonan la civilización para irse a las Islas Galápagos.
Todos buscan la respuesta a esa pregunta tan acuciante que nos atormenta a todos: ¿cuál es el sentido de la vida?
Prime Video: de qué trata la película Edén
La película Edén está ambientada en 1929 y se centra en tres grupos distintos que abandonan la civilización occidental en busca de una nueva forma de vida en la Isla Floreana, parte del archipiélago de las Galápagos.
La trama arranca con el Dr. Friedrich Ritter (Jude Law) y su esposa Dora Strauch (Vanessa Kirby), quien sufre esclerosis múltiple.
Ellos son una pareja alemana que huye de su país natal rechazando los valores burgueses que -según su perspectiva- corrompen la verdadera naturaleza de la humanidad.
Eventualmente, su aislamiento se ve interrumpido cuando llegan otros colonos: Margret y Heinz Wittmer (Sydney Sweeney y Daniel Brühl), una familia práctica y capaz que demuestra tener serias intenciones de establecerse en el lugar.
Por si fuera poco, a la isla también llega Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas), una autoproclamada baronesa que se describe a sí misma como la “encarnación de la perfección”.
Así, entre las inclemencias del clima, la fauna salvaje y la completa falta de comodidades, los tres grupos pronto descubrirán que la vida en Floreana es mucho más ardua de lo que jamás imaginaron.
Prime Video: reparto de la película Edén
- Jude Law como el Dr. Friedrich Ritter
- Vanessa Kirby como Dora Strauch
- Daniel Brühl como Heinz Wittmer
- Sydney Sweeney como Margret Wittmer
- Ana de Armas como Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn