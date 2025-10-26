El Eternauta: murió una de las actrices destacadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1982435166866825690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982435166866825690%7Ctwgr%5E78a5f446468bf768149f7681fb5fbb8274ec70f2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-38345773683951585426.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.https://t.co/2JcFKNg68O pic.twitter.com/3RESgFd6Vw — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 26, 2025

Nacida el 8 de agosto de 1959, Schijman tuvo una carrera marcada por la versatilidad y la dedicación a la enseñanza. Se formó junto a referentes como Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli, destacándose especialmente en la comedia teatral y cinematográfica.

La extensa cerrera de Claudia Schijman

En televisión, debutó en El Palacio de la Risa junto a Antonio Gasalla y participó en ficciones como Verdad Consecuencia, Disputas, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones, Soy tu fan y, más recientemente, Menem y El Eternauta.

eter1 Dolor. La destacada actriz del El Eternauta, Claudia Schijman, falleció y su partida causó mucha tisteza.

En cine, su talento se vio reflejado en títulos como Evita, Corazón iluminado, Diario para un cuento, Pendeja, payasa y gorda y Mi reino por un platillo volador.

Además de su carrera artística, Claudia Schijman compartió su pasión como docente en talleres y espacios culturales, incluyendo el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas y el Recoleta, dejando un legado de sensibilidad y compromiso con las artes.

Schijman deja una hija y un vacío profundo en la comunidad artística argentina, que hoy la despide recordando su talento, calidez y compromiso con el arte.

Fuente: eldestapeweb.com