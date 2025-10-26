Inicio Series y películas El Eternauta
El Eternauta: murió una de las actrices destacadas

Una triste noticia sacudió al mundo del cine, sobre todo al elenco de El Eternauta. Una destacada actriz de la exitosa serie falleció

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
El Eternauta. Claudia Schijman, actriz que participó en la exitosa serie falleció. 

Una triste sacudió al mundo del cine, una destacada y actriz de la exitosa serie falleció, se trata de Claudia Schijman, destacada actriz y docente, reconocida por su participación reciente en la serie El Eternauta.

Claudia Schijman. La destaca actriz de El Eternauta falleció.

La Asociación Argentina de Actores comunicó su partida a través de sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman.

En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”.

Nacida el 8 de agosto de 1959, Schijman tuvo una carrera marcada por la versatilidad y la dedicación a la enseñanza. Se formó junto a referentes como Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli, destacándose especialmente en la comedia teatral y cinematográfica.

La extensa cerrera de Claudia Schijman

En televisión, debutó en El Palacio de la Risa junto a Antonio Gasalla y participó en ficciones como Verdad Consecuencia, Disputas, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones, Soy tu fan y, más recientemente, Menem y El Eternauta.

Dolor. La destacada actriz del El Eternauta, Claudia Schijman, falleció y su partida causó mucha tisteza.

En cine, su talento se vio reflejado en títulos como Evita, Corazón iluminado, Diario para un cuento, Pendeja, payasa y gorda y Mi reino por un platillo volador.

Además de su carrera artística, Claudia Schijman compartió su pasión como docente en talleres y espacios culturales, incluyendo el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas y el Recoleta, dejando un legado de sensibilidad y compromiso con las artes.

Schijman deja una hija y un vacío profundo en la comunidad artística argentina, que hoy la despide recordando su talento, calidez y compromiso con el arte.

Fuente: eldestapeweb.com

