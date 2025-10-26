Una triste sacudió al mundo del cine, una destacada y actriz de la exitosa serie falleció, se trata de Claudia Schijman, destacada actriz y docente, reconocida por su participación reciente en la serie El Eternauta.
El Eternauta: murió una de las actrices destacadas
La Asociación Argentina de Actores comunicó su partida a través de sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman.
En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”.
Nacida el 8 de agosto de 1959, Schijman tuvo una carrera marcada por la versatilidad y la dedicación a la enseñanza. Se formó junto a referentes como Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli, destacándose especialmente en la comedia teatral y cinematográfica.
La extensa cerrera de Claudia Schijman
En televisión, debutó en El Palacio de la Risa junto a Antonio Gasalla y participó en ficciones como Verdad Consecuencia, Disputas, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones, Soy tu fan y, más recientemente, Menem y El Eternauta.
En cine, su talento se vio reflejado en títulos como Evita, Corazón iluminado, Diario para un cuento, Pendeja, payasa y gorda y Mi reino por un platillo volador.
Además de su carrera artística, Claudia Schijman compartió su pasión como docente en talleres y espacios culturales, incluyendo el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas y el Recoleta, dejando un legado de sensibilidad y compromiso con las artes.
Schijman deja una hija y un vacío profundo en la comunidad artística argentina, que hoy la despide recordando su talento, calidez y compromiso con el arte.
Fuente: eldestapeweb.com