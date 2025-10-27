Netflix: el thriller danés que te mantendrá al límite y atrapa con misterio, adrenalina y suspenso

La historia sigue a Tea, una agente encubierta que se infiltra en un imperio criminal y se debate entre cumplir su misión y ayudar a escapar a la novia del cabecilla. Protagonizada por Clara Dessau, la serie de Netflix explora decisiones imposibles, tensión constante y dilemas morales, ofreciendo un thriller que mantiene al espectador al borde del asiento de principio a fin.

la agente encubierta (1) La agente encubierta es una serie danesa que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La agente encubierta

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La agente encubierta versa: “Una joven encubierta se hace amiga de la esposa de un narcotraficante, pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se torna su misión”.