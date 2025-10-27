El lunes 27 de octubre, Netflix estrenó La agente encubierta, un intenso drama danés que combina crimen, thrillers y suspenso crudo. Con seis episodios, la producción se perfila como uno de los estrenos más esperados dentro de las series y películas del 2025.
Netflix: el thriller danés que te mantendrá al límite y atrapa con misterio, adrenalina y suspenso
Netflix estrena un drama danés lleno de crimen y suspenso que ya es uno de los estrenos más atractivos dentro de las series y películas
La historia sigue a Tea, una agente encubierta que se infiltra en un imperio criminal y se debate entre cumplir su misión y ayudar a escapar a la novia del cabecilla. Protagonizada por Clara Dessau, la serie de Netflix explora decisiones imposibles, tensión constante y dilemas morales, ofreciendo un thriller que mantiene al espectador al borde del asiento de principio a fin.
Netflix: de qué trata la serie La agente encubierta
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La agente encubierta versa: “Una joven encubierta se hace amiga de la esposa de un narcotraficante, pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se torna su misión”.
Tea, interpretada por Clara Dessau, es una agente infiltrada en un imperio del crimen que duda entre llevar a cabo su misión o ayudar a la novia del líder a escapar.
Mientras cumple su misión para desmantelar la organización desde dentro, desarrolla un vínculo inesperado con la novia del cabecilla, una mujer atrapada en un mundo de violencia y miedo.
Dividida entre su deber y sus sentimientos, se arriesga a perderlo todo por intentar salvarla. En medio de traiciones, secretos y tensión constante, su doble vida amenaza con derrumbarse en un juego donde la lealtad y el amor pueden costar la vida.
Netflix: tráiler de la serie La agente encubierta
Reparto de La agente encubierta, serie de Netflix
- Clara Dessau
- Maria Cordsen
- Afshin Firouzi
- Nicolas Bro
- Soheil Bavi
- Arian Kashef
- Lara Ly Melic Skovgaard
- Annika Witt
- Josephine Abeba
- Dan Boie Kratfeldt
- Klaus Tange
Dónde ver la serie La agente encubierta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.
- España: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.