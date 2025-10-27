Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: el thriller danés que te mantendrá al límite y atrapa con misterio, adrenalina y suspenso

Netflix estrena un drama danés lleno de crimen y suspenso que ya es uno de los estrenos más atractivos dentro de las series y películas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Este thriller de Netflix te mantendrá al borde del asiento y no te dejará respirar.

Este thriller de Netflix te mantendrá al borde del asiento y no te dejará respirar.

El lunes 27 de octubre, Netflix estrenó La agente encubierta, un intenso drama danés que combina crimen, thrillers y suspenso crudo. Con seis episodios, la producción se perfila como uno de los estrenos más esperados dentro de las series y películas del 2025.

La historia sigue a Tea, una agente encubierta que se infiltra en un imperio criminal y se debate entre cumplir su misión y ayudar a escapar a la novia del cabecilla. Protagonizada por Clara Dessau, la serie de Netflix explora decisiones imposibles, tensión constante y dilemas morales, ofreciendo un thriller que mantiene al espectador al borde del asiento de principio a fin.

la agente encubierta (1)
La agente encubierta es una serie danesa que acaba de estrenar en Netflix.

La agente encubierta es una serie danesa que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La agente encubierta

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La agente encubierta versa: “Una joven encubierta se hace amiga de la esposa de un narcotraficante, pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se torna su misión”.

Tea, interpretada por Clara Dessau, es una agente infiltrada en un imperio del crimen que duda entre llevar a cabo su misión o ayudar a la novia del líder a escapar.

la agente encubierta
Clara Dessau es la protagonista de esta serie de Netflix.

Clara Dessau es la protagonista de esta serie de Netflix.

Mientras cumple su misión para desmantelar la organización desde dentro, desarrolla un vínculo inesperado con la novia del cabecilla, una mujer atrapada en un mundo de violencia y miedo.

Dividida entre su deber y sus sentimientos, se arriesga a perderlo todo por intentar salvarla. En medio de traiciones, secretos y tensión constante, su doble vida amenaza con derrumbarse en un juego donde la lealtad y el amor pueden costar la vida.

Netflix: tráiler de la serie La agente encubierta

Embed - La Agente Encubierta | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 27/10/2025

Reparto de La agente encubierta, serie de Netflix

  • Clara Dessau
  • Maria Cordsen
  • Afshin Firouzi
  • Nicolas Bro
  • Soheil Bavi
  • Arian Kashef
  • Lara Ly Melic Skovgaard
  • Annika Witt
  • Josephine Abeba
  • Dan Boie Kratfeldt
  • Klaus Tange

Dónde ver la serie La agente encubierta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar