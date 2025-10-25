Netflix: en 12 capítulos, este drama coreano te hará replantear la felicidad y los sueños postergados

La vida soñada del Sr. Kim, estrenada el sábado 25 de octubre de 2025, está protagonizada por Ryu Seung-ryong. Con una narrativa sensible y un tono melancólico, pero esperanzador, la historia invita a pensar en los sueños postergados y en lo que realmente significa sentirse pleno.

La primera temporada de la serie de Netflix cuenta con 12 capítulos de aproximadamente una 1 hora y 10 minutos cada uno, ideales para ver sin apuro y dejarse llevar por una trama que emociona desde lo cotidiano.