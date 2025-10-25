El catálogo de series y películas coreanas en Netflix suma una nueva historia que promete emocionar y hacer reflexionar. Creada por Jo Hyun-tack, Kim Hong-ki y Yoon Hae-sung, esta serie dramática basada en un libro muestra la vida de un hombre de mediana edad que empieza a replantearse su rutina y la felicidad que creyó haber alcanzado.
Netflix: en 12 capítulos, este drama coreano te hará replantear la felicidad y los sueños postergados
Netflix suma a su catálogo de series y películas un k-drama que explora la búsqueda de felicidad y los sueños postergados de un hombre maduro
La vida soñada del Sr. Kim, estrenada el sábado 25 de octubre de 2025, está protagonizada por Ryu Seung-ryong. Con una narrativa sensible y un tono melancólico, pero esperanzador, la historia invita a pensar en los sueños postergados y en lo que realmente significa sentirse pleno.
La primera temporada de la serie de Netflix cuenta con 12 capítulos de aproximadamente una 1 hora y 10 minutos cada uno, ideales para ver sin apuro y dejarse llevar por una trama que emociona desde lo cotidiano.
Netflix: de qué trata La vida soñada del Sr. Kim
La sinopsis oficial de la serie La vida soñada del Sr. Kim versa: “Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera”.
Kim Nak-su (Ryu Seung-ryong) es un hombre de mediana edad que pierde en un instante todo lo que alguna vez consideró valioso. Tras un largo viaje, finalmente descubre su verdadero yo, más allá de su puesto como gerente de departamento en una gran corporación.
Netflix: tráiler de La vida soñada del Sr. Kim
Reparto de La vida soñada del Sr. Kim, serie de Netflix
- Ryu Seung-ryong (Kim Nak-su)
- Myung Se-bin (Park Ha-jin)
- Cha Kang-yoon (Kim Su-gyeom)
- Jung Eun-chae
Dónde ver la serie la vida soñada del Sr. Kim, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La vida soñada del Sr. Kim se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La vida soñada del Sr. Kim se puede ver en Netflix.
- España: la serie La vida soñada del Sr. Kim se puede ver en Netflix.