Hizo de Clara en 'La casa de los espíritus' y es la hija de una reconocida actriz de Hollywood: quién es

¿Quién es Grace Gummer?

Grace es la hija de la actriz Meryl Streep y del escultor Don Gummer. La joven creció entre Los Angeles y Connecticut junto a sus hermanos Henry, Mamie y Louisa.

Estudió en la Universidad de Vassar y se graduó en Historia del Arte e Italiano. En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el músico Tay Strathairn, hijo del actor y productor David Strathairn. Se divorciaron tan solo 2 años después de haberse casado, y al poco tiempo Grace se contrajo matrimonio nuevamente con el productor musical británico Mark Ronson. En 2023 tuvieron a su primer hijo.

El talento corre por las venas

Es importante destacar que Grace no es la única de las hijas de Meryl Streep que ha interpretado a la actriz en una versión más joven. Por ejemplo, Mamie Gummer apareció en "Ricki and the Flash" de 2015, donde interpretó a la hija del personaje de su madre, Ricki.

Además, Mamie Gummer inició su carrera como actriz en una de las películas de su madre. Fue específicamente en "Heartburn" en 1986, pero allí apareció en los créditos bajo el nombre de Natalie Stern.

También está el caso de Louisa Jacobson Gummer, la hija menor de Meryl Streep, quien saltó a la fama por protagonizar la serie dramática de época de HBO "The Gilded Age".