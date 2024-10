¿Por qué 'La casa de los espíritus' de Isabel Allende está prohibido?

Isabel Allende.jpg Isabel Allende.

¿Por qué Isabel Allende fue cancelada?

"Si se hiciera una nueva edición de 'La Casa de los Espíritus' habría que quitarle la mitad, porque todo es políticamente incorrecto. O 'Cien años de soledad' o cualquier libro de los que conocemos, que son parte de nuestra cultura", aseguró la escritora Isabel Allende.

Por ejemplo, según estadísticas de PEN América solo durante el último semestre del año escolar de 2023 se prohibieron 1.477 libros en escuelas del país en los que se incluyó justamente "La Casa de los Espíritus" (1982).

"Me parece estupendo, porque gracias a eso tantos muchachos quieren leerla, porque si no, no tendría esos lectores. Basta que te prohiban algo para tener ganas de hacerlo", confesó Allende.

Isabel Allende 2.jpg Isabel Allende.

En Chile este libro fue censurado debido a que retrata parte de la dictadura militar vivida en aquel país, pero en los Estados Unidos viene cancelándose en los colegios desde los años 90. Por ejemplo, en 1994, la Oficina de la Asociación de la Librería Estadounidense de Libertad Intelectual (Alaoif, en sus siglas en inglés) recibió una queja contra el libro desde California, pidiendo que lo retiraran de los programas escolares.

"La casa de los espíritus" también fue cancelado en Virginia, en Maryland, en Carolina del Norte, y en muchos otros lugares no solo por su contenido político, sino también porque cuenta con escenas eróticas.