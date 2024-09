Mattel honra a Isabel Allende con una Barbie sobre "La casa de los espíritus"

Isabel Allende (2).jpg Isabel Allende.

¿Cómo se ve la Barbie en homenaje a Isabel Allende?

La muñeca Barbie de la escritora chilena Isabel Allende forma parte de la colección de mujeres inspiradoras, la cual busca que más niños en el mundo conozcan su vida e increíble trabajo literario.

La misma luce un hermoso y elegante vestido rojo con una capa fruncida que drapeado sobre el hombro. Además, lleva aros llamativos en dorado, tacones negros y labios rojos. Incluso lleva en una de sus manos un libro: "La casa de los espíritus", la primera novela y best seller internacional instantáneo que escribió Allende mientras vivía en el exilio por el golpe militar chileno.

►TE PUEDE INTERESAR: La razón por la que la nueva película de Barbie no contará con Margot Robbie

Isabel Allende (1).jpg Barbie de Isabel Allende.

"He estado contando historias desde que era niña. Las historias tienen un poder increíble, desafían nuestra mente y tocan nuestros corazones, nos conectan con otras personas y nos enseñan que no estamos solos en el viaje de la vida. Celebro la iniciativa de la marca Barbie de inspirar a la próxima generación con las historias de personas no reconocidas", aseguró Allende en un comunicado.

La muñeca Barbie de Isabel Allende saldrá a la venta en Mattel Shop por $35 dólares a partir del 13 de septiembre en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Además, Krista Berger, vicepresidente senior de Barbie y Directora Global de Mattel, reveló que este 13 de septiembre también se lanzará el podcast Barbie. Cada episodio tendrá 15 minutos de duración y toda la familia podrá participar en interactivas actividades para incentivar su aprendizaje y creatividad.