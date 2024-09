►TE PUEDE INTERESAR: Las 3 películas imperdibles de Margot Robbie y ninguna es Barbie

Greta Gerwig, alejada de Barbie

greta-gerwig-y-margot-robbie-presentan-barbie.jpg Greta Gerwig y Margot Robbie hicieron historia con la primera película live action de Barbie.

Margot Robbie y Greta Gerwig se encuentran al tanto de la nueva producción, pero no están alegres al respecto. La directora ya expresó que por el momento no hará una secuela de Barbie

"En este momento, he dado todo lo que tengo. Al terminar cada película siento como si nunca fuese a tener otra idea [...]. No me gustaría destruir el sueño de nadie, pero actualmente no tengo absolutamente nada", expresó.

Por otro lado, Margot Robbie comentó que la película no fue creada para tener una segunda parte: "Creo que pusimos todo nuestro esfuerzo en esta película. No la hicimos para que se convirtiera en una trilogía ni nada por el estilo"

Además, la actriz tiene varios proyecto por delante como la producción del live action basado en Monopoly, el popular juego de mesa, y una adaptación cinematográfica de Los Sims, aunque todavía no hubo anuncios oficiales al respecto.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay una película de La Barbie negra?

Illumination va por otro éxito

El estudio de animación se encuentra en negociación con Mattel para realizar el live action, esta participación no sorprende a nadie ya que la compañía ha presumido su capacidad de dar vida a grandes éxitos en taquilla.

Mario-Film-Illumination.jpg Illumination tuvo gran éxito con la película Super Mario Bros.

En 2022, Minions: el origen de Gru recaudó más de 940 millones de dólares, mientras que este año ha logrado más de 809 millones con Gru 4: Mi villano favorito. Y en medio de ambas, en 2023, lanzó Super Mario Bros, la película, que generó más de 1.360 millones de dólares.

Esta última película es clave porque Nintendo le presento un producto y este estudio demostró la capacidad que tiene para llevar al éxito mundial un material ajeno, lo cual puede resultar crucial para Barbie.