Salieron las primeras imágenes de la nueva película de Ester Expósito: cuándo llega a Prime Video

Su padre decide contratar un guardaespaldas para protegerla, Sebastián Moore. En un inicio tienen una relación complicada, ya que tienen personalidades opuestas, pero con el tiempo aparece una atracción entre ellos. La historia está llena de romance, suspenso y acción, mientras los personajes se enfrentan a nuevas amenazas.

Enfrentados Marfil Sebastián Moore es el guardaespaldas de Marfil Cortés.

Ester Expósito interpreta el papel de Marfil Cortés, y Hugo Diego García se pone en la piel de Sebastián Moore. La dirección de la película estará a cargo de Óscar Pedraza, de Vivir sin permiso y Sky Rojo.

La producción está a cargo de Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores. La adaptación llegará como la primera parte de esta historia, que continuará con Enfrentados: Ébano.

Ester Expósito y Diego Garcia pelicula El film cuenta una historia de suspenso, acción y romance.

¿Cuando se estrena?

"Lo estabais esperando, nosotros también. First look de Enfrentados: Marfil, basada en el fenómeno global de @mercedesronn. Muy pronto en Prime Video", compartieron desde la plataforma.

Ester y Diego Esta película de Prime Video promete elevar la temperatura y la tensión.

Por el momento es un estreno previsto sin fecha para el 2026 en más de 240 países. Siguiendo otros éxitos del género, aspira a conquistar a una nueva generación de fans.

Películas de Ester Expósito para ver

El Talento: cuenta la historia de Elsa, una estudiante de violonchelo con mucho talento, que asiste a una lujosa fiesta de la alta sociedad. Su noche da un giro inesperado cuando recibe una llamada de su madre. Esta le hace una escandalosa petición que pone a la joven en una encrucijada.

El llanto: es una película de terror que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que por accidente, resucita a un mal aparentemente invisible.