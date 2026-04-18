La fiebre por las adaptaciones literarias continúa imparable y tiene un nuevo título por estrenar. Esta vez se trata de un proyecto, o mejor dicho una película, de Prime Video protagonizado por Ester Expósito, la actriz de Elite, Alguien tiene que morir y Bandidos.
Salieron las primeras imágenes de la nueva película de Ester Expósito: cuándo llega a Prime Video
La película está basada en una famosa novela de Mercedes Ron, la autora de la trilogía Culpables. Ester Expósito y Hugo Diego García la protagonizan
Prime Video compartió las primeras imágenes de Enfrentados: Marfil, la próxima adaptación cinematográfica de la popular historia escrita por Mercedes Ron. Con este film la plataforma vuelve a colaborar con la escritora luego del éxito que tuvieron con las adaptaciones de Culpa Mía y Culpa Tuya, de la trilogía Culpables.
La novela adaptada a Prime Video
Este nuevo largometraje forma parte de Enfrentados, la saga compuesta por las novelas Marfil y Ébano. La trma sigue a Marfil Cortés, una de un poderoso empresario español que vive en Nueva York. La vida de la joven cambia luego de ser secuetrada y liberada sin una razón o explicación clara.
Su padre decide contratar un guardaespaldas para protegerla, Sebastián Moore. En un inicio tienen una relación complicada, ya que tienen personalidades opuestas, pero con el tiempo aparece una atracción entre ellos. La historia está llena de romance, suspenso y acción, mientras los personajes se enfrentan a nuevas amenazas.
Ester Expósito interpreta el papel de Marfil Cortés, y Hugo Diego García se pone en la piel de Sebastián Moore. La dirección de la película estará a cargo de Óscar Pedraza, de Vivir sin permiso y Sky Rojo.
La producción está a cargo de Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores. La adaptación llegará como la primera parte de esta historia, que continuará con Enfrentados: Ébano.
¿Cuando se estrena?
"Lo estabais esperando, nosotros también. First look de Enfrentados: Marfil, basada en el fenómeno global de @mercedesronn. Muy pronto en Prime Video", compartieron desde la plataforma.
Por el momento es un estreno previsto sin fecha para el 2026 en más de 240 países. Siguiendo otros éxitos del género, aspira a conquistar a una nueva generación de fans.
Películas de Ester Expósito para ver
El Talento: cuenta la historia de Elsa, una estudiante de violonchelo con mucho talento, que asiste a una lujosa fiesta de la alta sociedad. Su noche da un giro inesperado cuando recibe una llamada de su madre. Esta le hace una escandalosa petición que pone a la joven en una encrucijada.
El llanto: es una película de terror que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que por accidente, resucita a un mal aparentemente invisible.