Este árbol tiene una sola especie en todo el mundo y se multiplica desde hace más de 180 millones de años

Ginkgo biloba 1 Este árbol es de los más resistentes que vas a encontrar en todo el mundo.

El Ginkgo biloba ha habitado y prosperado sobre la superficie de la Tierra durante más de 180 millones de años, lo que lo convierte en un auténtico fósil viviente y un superviviente directo de la Edad de Hielo que no posee parientes vivos en la actualidad.

Visualmente, el árbol es célebre por sus hojas simples con una silueta singular en forma de abanico, las cuales brindan un espectáculo estético durante el otoño al transformarse en un color amarillo llamativo y brillante.

En cuanto a su ciclo de desarrollo, el Ginkgo biloba muestra un incremento de tamaño bastante rápido hasta los 5 o 6 años de edad, momento a partir del cual su crecimiento se ralentiza notablemente. Además, es un ejemplar que crece fácilmente en maceta, por lo que incluso podrás tenerlo en la terraza o el balcón, al menos durante su primera etapa de vida.

Por último, y no menos importante, es fundamental saber por qué se lo considera una planta de las más resistentes en todo el mundo. Entre las cualidades de dicho árbol, se destacan las siguientes:

Soporta temperaturas invernales de hasta -40 grados, olas de calor severas, periodos prolongados de sequía y altos índices de contaminación ambiental.

Es resistente al ataque de plagas e infecciones por parásitos u hongos.

Aunque manifiesta preferencia por los climas templados, puede crecer en cualquier terreno, siempre que disponga de un drenaje eficiente.

Necesita exposición a pleno sol y riegos profundos pero bien espaciados, sobre todo en su etapa adulta.

Ginkgo biloba Este árbol milenario es originario de China.

Como verás, con simples cuidados de jardinería, este árbol crecerá de manera correcta en cualquier espacio del jardín.