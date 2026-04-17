Prime Video y la serie adictiva que no vas a poder dejar de ver

¡Alto! Frontera Esta serie disponible en Prime Video explora métodos de contrabando y la astucia de las autoridades para detectar todo tipo de tráfico ilícito.

Prime Video: ¿de qué trata la docuserie?

"¡ALTO! Frontera documenta el trabajo de las fuerzas de seguridad fronterizas de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia y Perú para frenar los intentos de peligrosas organizaciones delictivas y a las personas que lo arriesgan todo para burlar los controles fronterizos. Explora métodos de contrabando y la astucia de las autoridades para detectar todo tipo de tráfico ilícito", revela Prime Video.

En la serie se expone un acercamiento exclusivo al trabajo que se realiza en distintos puestos limítrofes de América Latina para poder detener a peligrosas organizaciones criminales que diariamente intentan cruzar las fronteras.

docuserie La docuserie narra las historias más impactantes de 15 límites geográficos ubicados en seis países de Latinoamérica.

Esta producción se centra en las peripecias de hombres y mujeres que trasladan sustancias, mercancías prohibidas, o divisas sin declarar. Muchos son pequeños comerciantes que luchan por sobrevivir, mueven mercadería de un lugar a otro para venderla a mayor precio y a poca distancia del pase fronterizo.

Los agentes especializados deben anular esas maniobras por cielo, mar o tierra. Esa es la dinámica que propone esta serie, que ya tiene tres temporadas y muestra de cerca a las personas que arriesgan todo al cruzar los puntos de control.