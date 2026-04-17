Prime Video tiene un repertorio extenso de series, películas, documentales y programas para todos los gustos. Desde comedias románticas para ver en cualquier momento, thrillers psicológicos para disfrutar con amigos durante una cena, o un documental para ver en familia. En esta ocasión, traemos una docuserie que tiene tres temporadas y es ideal para maratonear un fin de semana.
Prime Video y la serie adictiva que no vas a poder dejar de ver
Se trata de una docuserie que pone la cámara en puntos calientes de Latinoamérica, donde hay tensión e ilegalidad. Está disponible en Prime Video
¡Alto! Frontera, es una serie que nos introduce en los puntos fronterizos más calientes de América Latina. La cámara apunta al desafío físico y emocional de quienes buscan traspasar los límites de la legalidad.
Narrada por el actor y conductor mexicano Julio Bracho, esta serie hace eje en las ingeniosas técnicas de contrabando y las dramáticas situaciones que se viven en 15 puntos limítrofes entre México, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Perú.
Prime Video: ¿de qué trata la docuserie?
"¡ALTO! Frontera documenta el trabajo de las fuerzas de seguridad fronterizas de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia y Perú para frenar los intentos de peligrosas organizaciones delictivas y a las personas que lo arriesgan todo para burlar los controles fronterizos. Explora métodos de contrabando y la astucia de las autoridades para detectar todo tipo de tráfico ilícito", revela Prime Video.
En la serie se expone un acercamiento exclusivo al trabajo que se realiza en distintos puestos limítrofes de América Latina para poder detener a peligrosas organizaciones criminales que diariamente intentan cruzar las fronteras.
Esta producción se centra en las peripecias de hombres y mujeres que trasladan sustancias, mercancías prohibidas, o divisas sin declarar. Muchos son pequeños comerciantes que luchan por sobrevivir, mueven mercadería de un lugar a otro para venderla a mayor precio y a poca distancia del pase fronterizo.
Los agentes especializados deben anular esas maniobras por cielo, mar o tierra. Esa es la dinámica que propone esta serie, que ya tiene tres temporadas y muestra de cerca a las personas que arriesgan todo al cruzar los puntos de control.