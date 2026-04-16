Primero indemnizaciones: el informe sobre bodega Norton que tiene la jueza del concurso para priorizar pagos

Norton Reserva Malbec.jpg Los vinos de bodega Norton son el activo más importante de la bodega que trata de salir a flote del concurso de acreedores Norton

Por eso, si bien el informe de 38 páginas que ya tiene la jueza Sosa incluye juicios laborales iniciados en 2024 y 2025, también detalla el movimiento comercial de la bodega. Pero por ahora los proveedores o acreedores comerciales tendrán que esperar.

Indemnizaciones millonarias: qué dice el informe sobre bodega Norton

Dentro de la deuda global que la firma busca reestructurar o renegociar dentro del concurso de acreedores hay una porción enorme pesificada. Más de $47.600 millones, que incluye al menos 4 juicios laborales y varias indemnizaciones millonarias que fueron acumulándose dentro del concurso solicitado por Norton que la Justicia abrió en noviembre.

Cuatro de esas indemnizaciones por despidos o desvinculaciones se definieron en 2025. Y tienen un hilo común: hoy son acreedores reclaman una o varias cuotas pactadas, que suman más de $120 millones en total.

Un caso es el ex gerente de operaciones, AA, que había acordado cobrar $45 millones en 4 pagos consecutivos. Pero el concurso lo sorprendió tras cobrar 3, junto a la transferencia de una pickup y una notebook. Ahora aspira a saldar el último de $11.250.000 con intereses a través del concurso.

Una situación similar es la de la ex directora de Marketing de Norton, CP. La ejecutiva, que trabajó entre 2021 y 2025, acordó su salida a cambio de $66 millones en total, de lo que la bodega liquidó sólo la mitad entre septiembre y octubre pasados.

Otras condiciones fueron las que pactó y reclama el ex CEO, RG. Quien fuera la máxima autoridad de la bodega de diciembre del 2023 hasta julio del 2025 firmó una liquidación por U$S43.450 más un vehículo de lujo de una primera marca alemana.

Fachada de Tribunales Provinciales de Mendoza (Poder Judicial) En el 2do Juzgado Concursal de la 1era Circunscripción de Mendoza está el intrincado expediente del concurso de acreedores de Norton

Pasivos laborales y juicios dentro del concurso

Entre otros detalles del informe, la sindicatura analiza si es viable su inclusión en el concurso. Y refiere al "pronto pago" de créditos laborales, o sea, cuáles deberían priorizarse.

"Debe tenerse en cuenta que la admisión del pronto pago constituye otra vía de acceso al pasivo en concurso", señaló en un apartado del reporte que se dedica a evaluar otros reclamos por despido de operarios de la bodega que integran la lista.

Pero además, el síndico observa que “no es sólo un reconocimiento de la existencia de una acreencia privilegiada a favor del peticionante (obrero o trabajador) por su relación de empleo, sino además un título especial destinado a que pueda percibir su crédito sin aguardar el acuerdo en el concurso, o la distribución final de fondos en la quiebra".

Al mismo tiempo, se incluyó una serie de pasivos pre-concursales (o sea, existentes antes del 27 de octubre). Y una nómina de 15 juicios laborales de empleados despedidos, que están radicados en tribunales de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Mendoza, entre ellos el de quien fuera CEO de Norton durante 30 años, Michael Halstrick.

Entre ellos hay reclamos de resarcimiento de todo tipo y color. Como el de otro gerente, a cargo del área de Comercio Exterior, que llevó su acuerdo incumplido por $400 millones a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Un rojo de más de $5.000 millones

Lo cierto es que la elaboración de este informe primario y fundamental para el concurso llevó varios meses. Desde la sindicatura explicaron que debió indagar la situación de cada acreedor, y realizar una auditoría sobre su pertinencia además de chequear la existencia de otros créditos no informados por la empresa antes de hacer una compulsa.

A raíz de esa compulsa se detectaron otras 5 causas que también estarían en condiciones de aspirar a ser parte del concurso de acreedores.

Un apartado no menor para evaluar la situación financiera reciente y por ende su capacidad de pago refiere a la evolución comercial de Norton. El balance al 31 de noviembre ya mostraba pérdidas por más de $4.000 millones; un mes después, cuando el concurso ya había sido abierto, el rojo financiero ya superaba los $5.170 millones.

Sin embargo, al 31 de enero un nuevo balance mostró que ese rojo se había reducido a unos $4.800 millones, y a fines de febrero fondos líquidos, entre bancos nacionales y del exterior, por $4.390 millones. Un dato que sirve como argumento para darle luz verde al pedido de la firma de conservar al menos 4 contratos con proveedores considerados claves para garantizar su continuidad comercial.

Lo cierto es que con todos estos datos en mano, la jueza Sosa tendrá un par de meses para analizarlos. El cronograma ya fijó que junio es el mes en el que los acreedores deberán presentarse en la instancias de "verificación de créditos".

No será un trámite menor dentro del concurso de bodega Norton. Se trata de que quienes le reclaman a Norton que les pague reconfirmen el monto de su acreencia, y acto seguido los responsables de la bodega lo consientan o impugnen.