Qué fue de la vida del actor Sean Faris de 'Pearl Harbor' y 'Sleepover'

En 2010, Faris apareció en tres episodios de la existosa serie de televisión "The Vampire Diaries", y ese mismo año fue el rostro de la portada enero/febrero de la revista estadounidense Men's Health, y fue el número más vendido.

En 2013, Faris interpretó al oficial de la Pennsylvania State Police Gabriel Holbrook en "Pretty Little Liars", y luego se animó a trabajar como actor de doblaje en el videojuego " Need for Speed: The Run".

Embed - Sean Faris on Instagram: "What a beautiful adventure this life has been! Thank you to all those who have shown me love and support along the way. I am forever indebted to the kindness you have shown me and I will always strive to reflect that same energy to anyone I come across that I may be able to help during their time of need. So much love and gratitude to all of you! You know who you are. #pachamama #ayahuasca #grandmother #gratitude #love @shaman_edwin @sahabzaribaf" View this post on Instagram

Tiempo después fue seleccionado para aparecer en la serie "Supernatural: Bloodlines", un spin-off de The CW "Supernatural", pero lamentablemente la producción no pudo superar el piloto y el proyecto fue cancelado. Uno de sus últimos trabajos como actor fue el año pasado en la película navideña "A Gettysburg Christmas".

En cuanto a su vida personal, está en pareja con la actriz Cherie Daly (también conocida como Cherie Jimenez) con quien se casó durante las festividades de Burning Man de ese año.