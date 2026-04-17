Hay rostros que terminan marcando a Hollywood para siempre, y este es el caso de Sean Faris, quien supo protagonizar muchas producciones exitosas como " Pearl Harbor" o la comedia juvenil "Sleepover".
Qué fue de la vida del actor Sean Faris de 'Pearl Harbor' y 'Sleepover'
El actor Sean Faris supo ser uno de los rostros más deseados de Hollywood y apareció en muchas películas románticas y de comedia
¿Qué fue de la vida del actor Sean Faris?
Faris ha protagonizado muchos proyectos diferentes en Hollywood, incluyendo dos series de televisión, "Life as We Know It" y "Reunion", ambas canceladas antes de terminar su primera temporada. Además, supo interpretar el rol de William Beardsley en la comedia "Yours, Mine & Ours".
Faris también apareció en "Sleepover" junto a Alexa Vega (la protagonista de "Mini Espías") en 2004. Fue nominado al Young Actors Award en los 7th Annual Young Hollywood Awards en 2004. En 2007, Faris apareció en tres películas consecutivas: "Forever Strong", "Never Back Down" y "Brooklyn to Manhattan". Un año después produjo y protagonizó "Manifest Destiny".
En 2010, Faris apareció en tres episodios de la existosa serie de televisión "The Vampire Diaries", y ese mismo año fue el rostro de la portada enero/febrero de la revista estadounidense Men's Health, y fue el número más vendido.
En 2013, Faris interpretó al oficial de la Pennsylvania State Police Gabriel Holbrook en "Pretty Little Liars", y luego se animó a trabajar como actor de doblaje en el videojuego " Need for Speed: The Run".
Tiempo después fue seleccionado para aparecer en la serie "Supernatural: Bloodlines", un spin-off de The CW "Supernatural", pero lamentablemente la producción no pudo superar el piloto y el proyecto fue cancelado. Uno de sus últimos trabajos como actor fue el año pasado en la película navideña "A Gettysburg Christmas".
En cuanto a su vida personal, está en pareja con la actriz Cherie Daly (también conocida como Cherie Jimenez) con quien se casó durante las festividades de Burning Man de ese año.