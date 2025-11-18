La bronca de Huracán contra el árbitro que amenazó a Kudelka de romperlo todo

En un ambiente caldeado todos los ojos apuntaron al colegiado quien respondió los reclamos de Frank Kudelka de una manera particular: "Vamos a hablar y te voy a romper todo". Luego del escandaloso final algunos jugadores del Globo se expresaron, pero advirtieron que tienen temor de hablar mal del arbitraje ya que pueden ser perjudicados en el futuro.
El árbitro Andrés Gariano está en el ojo de la polémica y del análisis porque amenazó al - ahora - ex árbitro de Huracán de Parque Patricios y, por el momento, no hay novedades con respecto a si será sancionado por la AFA o si efectivamente dirigirá en los playoffs del Torneo Clausura.
Es por eso que luego de la finalización del partido Nehuén Paz, defensor del Globo, se refirió al arbitraje: "Saben cómo funciona esto. A veces hay cosas que prefiero no decir porque cuido al club que defiendo hoy. A veces no hace falta hablar ni decir nada".
Al finalizar el partido Matko Miljevic abrazó al árbitro calurosamente y fue duramente criticado en las redes sociales: "Si decía algo me echaba, traté de decirle lo que le tenía que decir. Me tapé la boca para que no lo escuche nadie, solo las dos personas que estaban al lado".
Sin embargo, horas después decidió expresarse en una historia de Instagram: "Contra todos no se puede, así pierde el fútbol. Orgulloso de mis compañeros".
Tomás Guidara, defensor de Huracán, se sumó a lo expresado por sus compañeros: "Es difícil hablar, te tenés que callar. Me gustaría hablar de fútbol, pero de lo único que puedo hablar es de lo que pasó en la cancha, pero si lo hacés, te perjudica".
"Era la única forma que tenían de llevarse este resultado. Te quedás ahí, no te llevas nada. Si te queda haber dejado todo, pero el fútbol es más allá de eso. Lo que pasó en la cancha no es fútbol", agregó.
Para finalizar, Eric Ramírez dio su testimonio: "Del arbitraje no hablamos entre nosotros porque está todo a la vista. Nos dolió mucho no poder clasificar a los octavos de final".