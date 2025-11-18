La bronca de Huracán contra el árbitro que amenazó a Kudelka de romperlo todo

Es por eso que luego de la finalización del partido Nehuén Paz, defensor del Globo, se refirió al arbitraje: "Saben cómo funciona esto. A veces hay cosas que prefiero no decir porque cuido al club que defiendo hoy. A veces no hace falta hablar ni decir nada".

Al finalizar el partido Matko Miljevic abrazó al árbitro calurosamente y fue duramente criticado en las redes sociales: "Si decía algo me echaba, traté de decirle lo que le tenía que decir. Me tapé la boca para que no lo escuche nadie, solo las dos personas que estaban al lado".

Sin embargo, horas después decidió expresarse en una historia de Instagram: "Contra todos no se puede, así pierde el fútbol. Orgulloso de mis compañeros".

Tomás Guidara, defensor de Huracán, se sumó a lo expresado por sus compañeros: "Es difícil hablar, te tenés que callar. Me gustaría hablar de fútbol, pero de lo único que puedo hablar es de lo que pasó en la cancha, pero si lo hacés, te perjudica".

"Era la única forma que tenían de llevarse este resultado. Te quedás ahí, no te llevas nada. Si te queda haber dejado todo, pero el fútbol es más allá de eso. Lo que pasó en la cancha no es fútbol", agregó.

Para finalizar, Eric Ramírez dio su testimonio: "Del arbitraje no hablamos entre nosotros porque está todo a la vista. Nos dolió mucho no poder clasificar a los octavos de final".

