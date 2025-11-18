Inicio Ovación Fútbol Huracán
Miedo a hablar

La bronca de Huracán contra el árbitro que amenazó a Kudelka de romperlo todo

Huracán se quedó fuera de los playoffs con el arbitraje polémico de Andrés Gariano que amenazó a Frank Kudelka y los jugadores del Globo se expresaron

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los jugadores de Huracán se expresaron tras el polémico arbitraje.

Los jugadores de Huracán se expresaron tras el polémico arbitraje.

Se vivieron momentos de gran incertidumbre y desazón cuando el árbitro Andrés Gariano hizo sonar el pitazo final del partido entre Barracas Central y Huracán que finalizó 1 a 1 y que dejó al equipo de Parque Patricios afuera del playoffs.

En un ambiente caldeado todos los ojos apuntaron al colegiado quien respondió los reclamos de Frank Kudelka de una manera particular: "Vamos a hablar y te voy a romper todo". Luego del escandaloso final algunos jugadores del Globo se expresaron, pero advirtieron que tienen temor de hablar mal del arbitraje ya que pueden ser perjudicados en el futuro.

Andrés Gariano
Andr&eacute;s Gariano amenaz&oacute; al ex t&eacute;cnico de Hurac&aacute;n.

Andrés Gariano amenazó al ex técnico de Huracán.

La bronca de Huracán contra el árbitro que amenazó a Kudelka de romperlo todo

El árbitro Andrés Gariano está en el ojo de la polémica y del análisis porque amenazó al - ahora - ex árbitro de Huracán de Parque Patricios y, por el momento, no hay novedades con respecto a si será sancionado por la AFA o si efectivamente dirigirá en los playoffs del Torneo Clausura.

Es por eso que luego de la finalización del partido Nehuén Paz, defensor del Globo, se refirió al arbitraje: "Saben cómo funciona esto. A veces hay cosas que prefiero no decir porque cuido al club que defiendo hoy. A veces no hace falta hablar ni decir nada".

Muchas cosas se pierden hoy por los errores que tuvieron. El club pierde prestigio y plata. Muchas cosas se pierden hoy por los errores que tuvieron. El club pierde prestigio y plata.

Al finalizar el partido Matko Miljevic abrazó al árbitro calurosamente y fue duramente criticado en las redes sociales: "Si decía algo me echaba, traté de decirle lo que le tenía que decir. Me tapé la boca para que no lo escuche nadie, solo las dos personas que estaban al lado".

Miljevic - Gariano
El jugador de Hurac&aacute;n abraz&oacute; al &aacute;rbitro y en las redes sociales lo criticaron.

El jugador de Huracán abrazó al árbitro y en las redes sociales lo criticaron.

Sin embargo, horas después decidió expresarse en una historia de Instagram: "Contra todos no se puede, así pierde el fútbol. Orgulloso de mis compañeros".

Tomás Guidara, defensor de Huracán, se sumó a lo expresado por sus compañeros: "Es difícil hablar, te tenés que callar. Me gustaría hablar de fútbol, pero de lo único que puedo hablar es de lo que pasó en la cancha, pero si lo hacés, te perjudica".

"Era la única forma que tenían de llevarse este resultado. Te quedás ahí, no te llevas nada. Si te queda haber dejado todo, pero el fútbol es más allá de eso. Lo que pasó en la cancha no es fútbol", agregó.

Para finalizar, Eric Ramírez dio su testimonio: "Del arbitraje no hablamos entre nosotros porque está todo a la vista. Nos dolió mucho no poder clasificar a los octavos de final".

Los videos de la polémica situación entre el árbitro contra el ex técnico de Huracán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1990545387015545296&partner=&hide_thread=false

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas