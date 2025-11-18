El jugador de Boca que dejó de ser tenido en consideración por Úbeda y apareció en la Copa Potrero del Kun

Lucas Blondel está atravesando, quizás, el momento más difícil de su carrera en Boca Juniors. Luego de haber tenido continuidad con Fernando Gago y con Mariano Herrón, el lateral dejó de ser tenido en cuenta primero por Miguel Ángel Russo y luego por Claudio Úbeda.
Por el momento, el lateral de 29 años no tendrá continuidad en el Xeneize y está buscando alternativas para continuar con su carrera deportiva.
Lucas Blondel estuvo en la Copa Potrero tras no sumar minutos en Boca
El lateral del Boca se acercó al Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui donde se disputará el torneo amateur organizado por Sergio Kun Agüero y, aunque no suma minutos en el Xeneize ni es tenido en cuenta por el cuerpo técnico, no dio señales de disputar el torneo.
El defensor se hizo presente para acompañar a su novia Morena Beltrán, quien se encuentra cubriendo el evento para ESPN y fue ella misma quien compartió una fotografía donde se ve al jugador con el periodista Alfredo Monte de Oca.
Lucas Blondel está viviendo un año para el olvido porque Claudio Úbeda y su cuerpo técnico no lo tiene en cuenta ni para las prácticas, por lo tanto, pidió permiso para poder jugar en Reserva y de esta manera poder ser parte del fútbol competitivo.
De ser titular en Boca a jugar la Reserva
Lucas Blondel tenía un buen año deportivo donde de a poco se había ganado la titularidad en Boca y fue convocado para jugar en la Selección de Suiza para disputar la fecha FIFA; sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse con las lesiones y las preferencias de los técnicos que fueron cambiando en el Xeneize.
A su pesar, tiene un contrato que se extiende hasta diciembre de 2027 por lo que buscará salir en el próximo mercado de pases. Esto significaría un alivio tanto para el jugador como para la dirigencia porque están pagando un sueldo alto que podría ser utilizado en deportistas que si son considerados por el cuerpo técnico.
Su último partido oficial fue el 19 de mayo donde Boca cayó 1 a 0 frente a Independiente de Avellaneda en los cuartos de final del Torneo Apertura. Luego jugó dos partidos con la Selección de suiza y aunque viajó al Mundial de Clubes no sumó minutos.
Al regresar a la Argentina solo jugó tres de los dieciséis partidos que estaban en el calendario Xeneize. Tras su solicitud, juega para la Reserva.