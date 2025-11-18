El jugador de Boca que dejó de ser tenido en consideración por Úbeda y apareció en la Copa Potrero del Kun

El defensor se hizo presente para acompañar a su novia Morena Beltrán, quien se encuentra cubriendo el evento para ESPN y fue ella misma quien compartió una fotografía donde se ve al jugador con el periodista Alfredo Monte de Oca.

Lucas Blondel está viviendo un año para el olvido porque Claudio Úbeda y su cuerpo técnico no lo tiene en cuenta ni para las prácticas, por lo tanto, pidió permiso para poder jugar en Reserva y de esta manera poder ser parte del fútbol competitivo.

Lucas Blondel tenía un buen año deportivo donde de a poco se había ganado la titularidad en Boca y fue convocado para jugar en la Selección de Suiza para disputar la fecha FIFA; sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse con las lesiones y las preferencias de los técnicos que fueron cambiando en el Xeneize.

A su pesar, tiene un contrato que se extiende hasta diciembre de 2027 por lo que buscará salir en el próximo mercado de pases. Esto significaría un alivio tanto para el jugador como para la dirigencia porque están pagando un sueldo alto que podría ser utilizado en deportistas que si son considerados por el cuerpo técnico.

Su último partido oficial fue el 19 de mayo donde Boca cayó 1 a 0 frente a Independiente de Avellaneda en los cuartos de final del Torneo Apertura. Luego jugó dos partidos con la Selección de suiza y aunque viajó al Mundial de Clubes no sumó minutos.

Al regresar a la Argentina solo jugó tres de los dieciséis partidos que estaban en el calendario Xeneize. Tras su solicitud, juega para la Reserva.