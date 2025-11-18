VIDEO: El fútbol mendocino, entre el cielo y el infierno

Hace no mucho tiempo, cuando fui a la inauguración del estadio Feliciano Gambarte o hasta incluso cuando antes los dirigentes de Godoy Cruz gentilmente nos invitaron a conocer las instalaciones, creo que todos coincidíamos en pensar que Godoy Cruz le había sacado al resto unos 20 o 30 años, pero el fútbol te iguala, el fútbol en un par de partidos te puede poner al mismo nivel, claro en infraestructura claramente Godoy Cruz ha sacado una diferencia importante, pero hoy en el fútbol está igual, por ejemplo, que Deportivo Maipú.

En líneas generales ha sido el propio Godoy Cruz futbolísticamente el que se condenó a jugar la próxima temporada en la Primera Nacional porque ganó muy poco en este campeonato, porque no encontró identidad, porque los dirigentes se demoraron, y acá me voy a tener un instante, en tomar decisiones, pero claro es muy difícil tomar decisiones cuando hay un doble comando: Alejandro Chapini y José Mansur, dos figuras muy importantes en este Godoy Cruz que conocemos, hoy tienen dos miradas absolutamente distintas de la institución.