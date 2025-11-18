Banco Ciudad: se subastan 231 herramientas de construcción

El detalle de los once lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 231 herramientas de construcción, de diferentes marcas. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 12 a 12.55 y no se realizan envíos.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-subasta-herramientas-de-construccion-1 El Banco Ciudad subasta más de 230 herramientas de construcción desde $120.000.

Sin previa inscripción, la exhibición presencial son los días 19 y 20 de noviembre, de 9 a 13, en Pedro de Mendoza 3825 C.A.B.A. Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.

Detalles de las herramientas de construcción que subasta el Banco Ciudad

25 mazas de mano y voleo: desde $150.000

Una barreta, un criquet marca TGM, 12 pinzones manual y un corta cables: desde $200.000

102 palas, anchas, lineman, tunelera y de punta: desde $350.000

40 picos varios y una cierra manual: desde $250.000

20 amoladoras, marcas y modelos varios: desde $450.000

Cinco generadores eléctricos, marcas y modelos varios: desde $900.000

Cinco martillos eléctricos, marcas y modelos varios: desde $700.000

Tres martillos electroneumáticos, marcas y modelos varios: desde $800.000

Tres rotopercutor, marcas y modelos varios: desde $400.000

Un pisotón neumático sin marca visible: desde $350.000

Un rollo de cable de fibra óptica de 649 metros: desde $120.000

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.