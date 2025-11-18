Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en noviembre una nueva subasta en la que se destaca el remate varias herramientas de construcción y su precio base arranca en los $125.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
El Banco Ciudad subasta más de 230 herramientas de construcción desde $120.000
El Banco Ciudad realizará una subasta de herramientas de construcción que arrancan con un precio base de $120.000. Cómo participar y bajo qué condiciones
La subasta online número 3757 del Banco Ciudad, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.), será el viernes 28 de noviembre de 12 a 12.55 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
El Banco Ciudad aclara que son artículos usados, desgastados y deteriorados que se venden en el estado que en se encuentran y exhiben. Una vez suscriptas las actas de entrega de conformidad y una vez retiradas las mercaderías del depósito, no se admitirán reclamos.
Banco Ciudad: se subastan 231 herramientas de construcción
El detalle de los once lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 231 herramientas de construcción, de diferentes marcas. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 12 a 12.55 y no se realizan envíos.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
Sin previa inscripción, la exhibición presencial son los días 19 y 20 de noviembre, de 9 a 13, en Pedro de Mendoza 3825 C.A.B.A. Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.
Detalles de las herramientas de construcción que subasta el Banco Ciudad
- 25 mazas de mano y voleo: desde $150.000
- Una barreta, un criquet marca TGM, 12 pinzones manual y un corta cables: desde $200.000
- 102 palas, anchas, lineman, tunelera y de punta: desde $350.000
- 40 picos varios y una cierra manual: desde $250.000
- 20 amoladoras, marcas y modelos varios: desde $450.000
- Cinco generadores eléctricos, marcas y modelos varios: desde $900.000
- Cinco martillos eléctricos, marcas y modelos varios: desde $700.000
- Tres martillos electroneumáticos, marcas y modelos varios: desde $800.000
- Tres rotopercutor, marcas y modelos varios: desde $400.000
- Un pisotón neumático sin marca visible: desde $350.000
- Un rollo de cable de fibra óptica de 649 metros: desde $120.000
Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.
- Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/
- Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación
- Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas
Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.