Préstamos para la vivienda del Banco Ciudad: si hay mejoras en eficiencia energética accedés a este beneficio

Banco-Ciudad-Línea-de-Préstamo-Personal El Banco Ciudad es una institución financiera pública y autárquica de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia gama de servicios bancarios como cuentas, préstamos, tarjetas de crédito y otros productos.

Préstamos del Banco Ciudad: si la vivienda obtiene mejoras en eficiencia energética accedés a un gran beneficio

La "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad ofrece un crédito UVA que tiene un monto de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.

Si la refacción o construcción de la vivienda está destinada a la compra, instalación, mantenimiento, reparación o mejora de equipos que reducen el consumo energético accedés a una tasa bonificada.

El Banco Cuidad detalla que para acceder a una tasa bonificada en el préstamo personal para la vivienda, la construcción o refacción debe incluir mejoras de eficiencia energética. Para eso se deben cumplir con estos puntos:

Sistemas de control solar: toldos o cortinas

Instalación, reemplazo, mantenimiento y reparación de sistemas de climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y de calentadores de agua utilizando tecnologías de alta eficiencia o tecnología inverter

Instalación de ventanas con doble o triple vidrio (DVH)

Incremento del aislamiento en los componentes existentes de la envolvente de un inmueble

Eficiencia energética

La eficiencia energética es el uso de la menor cantidad de energía para realizar la misma tarea o servicio, sin reducir el confort ni la calidad de los resultados. Se logra mediante la adopción de tecnologías más eficientes y cambios de hábitos para optimizar el consumo y reducir el desperdicio de energía. Sus beneficios incluyen ahorro económico, menor impacto ambiental y una mejor gestión de los recursos.

Préstamo Personal para la Vivienda del Banco Ciudad

El Banco Ciudad explica en su página web que los interesados pueden sumar ingresos a través de un garante para poder acceder a un monto prestable mayor. Dependiendo de los ingresos, el monto a solicitar varia al igual que la cuota a pagar. El monto máximo es de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.

Para la remodelación, ampliación y finalización de viviendas se financia hasta el 50% del valor de la propiedad y hasta el 100% del presupuesto de obra (IVA incluido).

Mientras que para la construcción, compra de terreno o vivienda modular; se financia hasta el 75% del presupuesto de obra (factura proforma, presupuesto de la empresa, valor del terreno informado en boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio con IVA incluido).

Características

Las características de la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad tienen una relación de cuota ingreso hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.