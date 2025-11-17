Préstamos para la vivienda del Banco Ciudad: si hay mejoras en eficiencia energética accedés a este beneficio

Entre las distintas líneas de préstamos personales para la vivienda que posee el Banco Ciudad existe un súper beneficio al cual los interesados pueden acceder si la construcción o refacción incluye mejoras de eficiencia energética. Cuáles son las condiciones a cumplir.
La "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" está disponible en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad con una gran variedad de opciones pensadas para las personas que desean obtener el crédito y su hogar.
Es un crédito UVA que tiene un monto de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.
La "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad ofrece un crédito UVA que tiene un monto de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.
Si la refacción o construcción de la vivienda está destinada a la compra, instalación, mantenimiento, reparación o mejora de equipos que reducen el consumo energético accedés a una tasa bonificada.
El Banco Cuidad detalla que para acceder a una tasa bonificada en el préstamo personal para la vivienda, la construcción o refacción debe incluir mejoras de eficiencia energética. Para eso se deben cumplir con estos puntos:
- Sistemas de control solar: toldos o cortinas
- Instalación, reemplazo, mantenimiento y reparación de sistemas de climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y de calentadores de agua utilizando tecnologías de alta eficiencia o tecnología inverter
- Instalación de ventanas con doble o triple vidrio (DVH)
- Incremento del aislamiento en los componentes existentes de la envolvente de un inmueble
Eficiencia energética
La eficiencia energética es el uso de la menor cantidad de energía para realizar la misma tarea o servicio, sin reducir el confort ni la calidad de los resultados. Se logra mediante la adopción de tecnologías más eficientes y cambios de hábitos para optimizar el consumo y reducir el desperdicio de energía. Sus beneficios incluyen ahorro económico, menor impacto ambiental y una mejor gestión de los recursos.
Préstamo Personal para la Vivienda del Banco Ciudad
El Banco Ciudad explica en su página web que los interesados pueden sumar ingresos a través de un garante para poder acceder a un monto prestable mayor. Dependiendo de los ingresos, el monto a solicitar varia al igual que la cuota a pagar. El monto máximo es de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.
Para la remodelación, ampliación y finalización de viviendas se financia hasta el 50% del valor de la propiedad y hasta el 100% del presupuesto de obra (IVA incluido).
Mientras que para la construcción, compra de terreno o vivienda modular; se financia hasta el 75% del presupuesto de obra (factura proforma, presupuesto de la empresa, valor del terreno informado en boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio con IVA incluido).
Características
Las características de la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad tienen una relación de cuota ingreso hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.
- Plazo: hasta 120 meses
- Moneda: Uva (Unidad de Valor adquisitivo)
- Sistema de Amortización: Alemán