Cómo conseguir en una subasta celulares Motorola y Samsung por menos de $600.000

Banco Ciudad: se subastan celulares marca Motorola y Samsung

El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará once celulares marca Motorola y 16 teléfonos de la empresa Samsung. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre de 11 a 15.55. Todos los lotee tributan IVA alícuota 21% e impuestos internos alícuota 10,5%. No se realizan envíos.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

La exhibición presencial son los días 14 y 17 de noviembre, de 9 a 12, en los siguientes domicilios:

Lotes 1 al 48 en Chacra 226, 5ta. Sección Palmar, Paso de Los Libres, Corrientes

Lotes 49 al 69 en Av. San Martín 1101, Clorinda, Formosa

Contactos para exhibición y entrega:

Aduana de Paso de los Libres: Rita Vanesa Maya ( [email protected] )

) Aduana de Clorinda: Agüero, Miguel Ángel ( [email protected] )

Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.

19 teléfonos celulares marca Motorola Moto G 23 desde $150.000

3 teléfonos celulares marca Samsung A05 (64GB) desde $300.000

3 teléfonos celulares marca Samsung A05 (128GB) desde $450.000

3 teléfonos celulares marca Samsung A15 (128GB) desde $450.000

3 teléfonos celulares marca Samsung A25 (128GB) desde $525.000

4 teléfonos celulares marca Samsung Galaxy A15 desde $500.000

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.