ARCA, mediante el Banco Ciudad, subasta bicicletas tipo cross o mountain bike desde $50.000

Subasta online de ARCA y el Banco Ciudad: cómo participar por las biciletas

ARCA junto al Banco Ciudad llevarán a cabo el próximo 20 de noviembre una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 y de finalización a las 14. Y la exhibición presencial son los días 10 y 11 de noviembre, de 9 a 12. En total son 18 bicicletas tipo cross o mountain bike divididos en 18 lotes.

Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas en el siguiente portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

ARCA-Banco-Ciudad-Subastas-3

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (bicicletas de diferentes rodados y marcas) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La exhibición de las 18 bicicletas tipo cross o mountain bike será en Paraguay 2797, Capital de Salta. El contacto para la exhibición es Diego Quinteros ([email protected]). No se realizan envíos y todos los lotes Tributan IVA 21% sobre el precio de venta.

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.