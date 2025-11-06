Inicio Sociedad ARCA
ARCA

ARCA: estos son los impuestos que los monotributistas deben pagar en noviembre

ARCA comparió el calendario de pago de los impuestos que vencen en noviembre del 2025. Los detalles a continuación

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de los impuestos que vencerán en noviembre del 2025 y que tanto las personas físicas como jurídicas deberán pagar.

Muchas de estas fechas de vencimiento deben ser tenidas en cuenta por los monotributistas, ya que en caso de no hacerlo pueden sufrir diversas sanciones.

Calendario de impuestos a pagar

Vencimientos de Ganancias

  • Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).
  • Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (14/11), 4-5-6 (17/11) y 7-8-9 (18/11).
  • Formulario Balances en pdf Memoria, Estados Contables e Informe de Auditoría. Sociedades, empresas, explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Presentación ejercicios con cierre. Mayo/2025. RG AFIP 4626. CUIT Todas (28/11).
  • Formulario Anticipos 10° a 1° según cierres Agosto/2025 a Mayo/2026. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).
  • Formulario F. 1358 Establecimientos permanentes - Tasa adicional por remesas al exterior. Art. 22 LIG. Vencimiento especial Presentación Declaración Jurada e Ingreso del saldo resultante Octubre/2025 s/terminación CUIT. RG AFIP 4662. CUIT Todas (17/11).
ARCA
Vencimientos de Precios de transferencias

  • Formulario Estudio Precios de Transferencia, F. 2668 y F. 2672 - Régimen Simplificado. Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Mayo/2025. RG (AFIP) 4717. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).
  • Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Noviembre/2024. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).

Vencimientos del IVA

  • Formulario F.2002 y F.731 Declaración Jurada. Régimen General. Octubre/2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Servicios Digitales prestados por sujetos residentes o domiciliados en el exterior. Ingreso de las Percepciones efectuadas en Noviembre/2025 RG AFIP 4240 CUIT Todas (28/11).
  • Formulario F. 2082 Registración Electrónica de Operaciones “Libro IVA Digital”. Responsables Inscriptos. Registración y Presentación: Octubre/2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
  • Formulario F. 2002 y F. 731 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Agosto/2025 y DJ Mensual Octubre/2025 2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Ingreso de las retenciones practicadas en Septiembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Información retenciones practicadas en Octubre/2025 2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Ingreso Retenciones practicadas en 2° Quincena Octubre/2025 y 1° Quincena Noviembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Vencimientos de Seguridad Social

  • Formulario F. 1101 o F. 1104 Autónomos. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (5/11), 4-5-6 (6/11) y 7-8-9 (7/11).
  • Formulario F. 921 o F. 931 Empleadores. Declaración Jurada. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 102/RT y F. 575/RT Casas Particulares. ART correspondiente a Octubre/2025. Aporte Obligatorio y Voluntario Octubre/2025 F. 102/R (10/11) y F. 575/RT (17/11).

Vencimientos de Monotributo

  • Formulario F. 152 o F. 157 (Monotributo Social) Obligación Mensual. Julio/2025 CUIT Todas (20/11).

Vencimientos de Procedimiento

  • Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Ingreso 1° quincena Noviembre/2025 CUIT 0-1-2-3 (25/11), 4-5-6 (26/11) y 7-8-9 (27/11).
  • Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 e ingreso 2° quincena Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
ARCA beneficios
Vencimientos de Retenciones

  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Declaración Jurada: Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Retenciones practicadas en la 2° quincena Octubre/2025 y 1° quincena Noviembre/2025 respectivamente. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 997 S.I.R.E. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Declaración Jurada (F997). Octubre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 997 S.I.R.E. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE): Declaración Jurada F997, Octubre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

