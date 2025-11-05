ARCA: bonificaciones del 100% para quienes cumplan y respeten estos requisitos

Las próximas fechas de vencimiento a tener en cuenta son:

Noviembre: jueves 20

Diciembre: lunes 22

En concreto, la bonificación que les ofrece ARCA a los monotributistas es acceder al 100% de bonificación de la cuota del monotributo, que se abona todos los meses. El objetivo de esta bonificación o beneficio es fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.

Otro de los beneficios a los cuales podrán acceder los monotributistas consiste en obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

ARCA (2)

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al nuevo beneficio de ARCA?

Desde ARCA aseguran que para poder acceder a la bonificación completa de la cuota, los monotributistas deberán cumplir estos requisitos: