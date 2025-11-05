ARCA: bonificaciones del 100% para quienes cumplan y respeten estos requisitos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mejor conocida como ARCA, ha confirmado una excelente noticia para los contribuyentes del monotributo. A continuación te explicamos los detalles a tener en cuenta.
¿Qué bonificación exclusiva recibirán los monotributistas?
ARCA explicó que se le brindará una bonificación exclusiva para los monotributistas. Es importante aclarar que este beneficio es solo para quienes alquilen propiedades y quienes además cumplan una serie de requisitos.
Además, ARCA confirmó las fechas de vencimiento oficiales para el pago de la cuota del monotributo. En la misma se incluyen los impuestos IVA y Ganancias, el monto por la obra social y los aportes jubilatorios. Aquella persona que no pague antes de finalizadas las fechas oficiales, se agregarán intereses al valor.
Las próximas fechas de vencimiento a tener en cuenta son:
- Noviembre: jueves 20
- Diciembre: lunes 22
En concreto, la bonificación que les ofrece ARCA a los monotributistas es acceder al 100% de bonificación de la cuota del monotributo, que se abona todos los meses. El objetivo de esta bonificación o beneficio es fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.
Otro de los beneficios a los cuales podrán acceder los monotributistas consiste en obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.
¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al nuevo beneficio de ARCA?
Desde ARCA aseguran que para poder acceder a la bonificación completa de la cuota, los monotributistas deberán cumplir estos requisitos:
- Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.
- Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres.
- No poseer más de tres propiedades.
- No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo.