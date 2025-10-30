ARCA y los nuevos cambios en el régimen de ganancias: cómo afecta a los argentinos

Dicho esquema se inició en junio de este año y tuvo una adhesión limitada: solo lo adoptaron 12.700 contribuyentes de más de 1,7 millones habilitados, entre los cuales se encuentran trabajadores, monotributistas y autónomos.

El impuesto será calculado por ARCA de manera automática en función de la información presente en la base de datos, y el contribuyente podrá aceptar o impugnar el resultado, sin necesidad de detallar patrimonio ni consumos, lo cual ayuda a simplificar la carga administrativa.

El sistema anterior solo contemplaba rentas que fueran en Argentina, y quedaban afuera a quienes trabajan o invierten en el exterior. Sin embargo, es importante aclarar que aún falta una reglamentación que complemente esta nueva normativa que defina qué ingresos externos estarán alcanzados, ya que ARCA no tiene acceso a todos los datos del exterior de los argentinos.

ARCA Los argentinos que reciban ganancias del exterior estarán incluídos en el régimen de ganancias.

¿Qué es el impuesto a las ganacias?

El impuesto a las ganacias es un gravámen, que como su nombre lo indica, se aplica sobre "las ganancias" obtenidas por una persona física o empresa a lo largo de un año fiscal.

Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas están alcanzadas por este impuesto, ya que existe un mínimo no imponible que está relacionado con el nivel del ingreso y todas las deducciones personales permitidas, como las personas a cargo.