ARCA y los nuevos cambios en el régimen de ganancias: cómo afecta a los argentinos

¿En qué consiste el nuevo régimen de ganacias?
El anuncio de ARCA afecta exclusivamente a aquellos argentinos que tienen dinero en el exterior, ya que ahora se incorporan rentas extranjeras.
Aquellos argentinos que obtengan rentas en el exterior, ya sea por inversiones financieras o por facturación a clientes fuera del país (incluye intereses financieros, alquileres, dividendos o rendimientos de criptomonedas y CEDEARs), podrán desde ahora incorporarse al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, implementado por ARCA a mediados de año.
Dicho esquema se inició en junio de este año y tuvo una adhesión limitada: solo lo adoptaron 12.700 contribuyentes de más de 1,7 millones habilitados, entre los cuales se encuentran trabajadores, monotributistas y autónomos.
El impuesto será calculado por ARCA de manera automática en función de la información presente en la base de datos, y el contribuyente podrá aceptar o impugnar el resultado, sin necesidad de detallar patrimonio ni consumos, lo cual ayuda a simplificar la carga administrativa.
El sistema anterior solo contemplaba rentas que fueran en Argentina, y quedaban afuera a quienes trabajan o invierten en el exterior. Sin embargo, es importante aclarar que aún falta una reglamentación que complemente esta nueva normativa que defina qué ingresos externos estarán alcanzados, ya que ARCA no tiene acceso a todos los datos del exterior de los argentinos.
¿Qué es el impuesto a las ganacias?
El impuesto a las ganacias es un gravámen, que como su nombre lo indica, se aplica sobre "las ganancias" obtenidas por una persona física o empresa a lo largo de un año fiscal.
Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas están alcanzadas por este impuesto, ya que existe un mínimo no imponible que está relacionado con el nivel del ingreso y todas las deducciones personales permitidas, como las personas a cargo.