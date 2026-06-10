Adorni y su esposa ingresaron al régimen de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Adorni hizo la presentación formal ante ARCA este miércoles sumándose así a la presentación que ya había iniciado su cónyuge días atrás en el mismo sistema institucional.

adorni y esposa Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete, y su esposa Bettina Angeletti.

La postergación de la declaración jurada y el marco de Inocencia Fiscal

De forma paralela a esta solicitud impositiva, la atención se mantiene sobre el estado patrimonial del funcionario debido a la postergación registrada en la entrega de su declaración anual obligatoria ante los organismos de control correspondientes. Fuentes de la Casa Rosada indicaron que la documentación respectiva será remitida antes de la fecha límite fijada para el próximo 15 de junio.

El retraso administrativo en la carga de estos datos patrimoniales generó debates internos en el arco político nacional, fundamentalmente entre legisladores de La Libertad Avanza y del bloque de Propuesta Republicana (PRO). Desde la Jefatura de Gabinete ratificaron que los plazos legales vigentes se cumplirán estrictamente de acuerdo con el cronograma establecido por las normativas de la administración pública nacional.

La demora en la efectivización de este informe de bienes coincide temporalmente con el marco de la Inocencia Fiscal y la apertura de líneas de investigación en el ámbito de la justicia federal, orientadas a examinar denuncias particulares relacionadas con un presunto incremento no justificado de los activos del portavoz gubernamental.

Las medidas judiciales y el impacto de la Inocencia Fiscal

La Justicia avanzó en las últimas horas en la recolección de elementos de prueba vinculados a las causas que involucran los movimientos financieros del entorno familiar de Manuel Adorni, incluyendo peritajes específicos sobre dispositivos telefónicos. Los magistrados a cargo ordenaron la extracción de datos del teléfono celular de un contratista de obra que realizó tareas de refacción edilicia en una de las propiedades del alto funcionario.

El proceso judicial en curso evalúa las facturaciones, los costos de obra y las declaraciones de ingresos de los proveedores que participaron en las mejoras residenciales de la familia Adorni. Ante este panorama judicial, el ingreso al sistema de Inocencia Fiscal representa un instrumento legal para encuadrar las obligaciones tributarias pendientes del matrimonio.

El acogimiento a las pautas de la ley impositiva obliga a los solicitantes a abonar las alícuotas especiales correspondientes y a mantener actualizadas las cargas de sus bienes, sin que esto interrumpa de manera automática los requerimientos informáticos provenientes de la Oficina Anticorrupción.