El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, solicitó formalmente este miércoles su ingreso al mecanismo simplificado de Ganancias contemplado en la ley de Inocencia Fiscal. El funcionario completó el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en medio de un contexto de fuertes cuestionamientos públicos y debates en el arco político.
Adorni y su esposa ingresaron al régimen de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal
En medio de la investigación por su patrimonio, el jefe de Gabinete envió el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
El trámite para ingresar a la Inocencia Fiscal
El ministro coordinador y su esposa, Bettina Angeletti, registraron las solicitudes correspondientes de manera individual con el propósito de regularizar sus respectivas situaciones frente al impuesto a las Ganancias. El encuadramiento seleccionado por la pareja se encuentra amparado dentro de las especificaciones de la Ley 27.799 de medidas fiscales.
La normativa de Inocencia Fiscal prevé un esquema que brinda a los contribuyentes la posibilidad técnica de registrar ingresos y activos que no hubieran sido debidamente exteriorizados en períodos fiscales previos. Este mecanismo de adhesión voluntaria exime temporalmente a los solicitantes de la aplicación de sanciones de carácter penal o de la acumulación de antecedentes desfavorables en el orden tributario.
Adorni hizo la presentación formal ante ARCA este miércoles sumándose así a la presentación que ya había iniciado su cónyuge días atrás en el mismo sistema institucional.
La postergación de la declaración jurada y el marco de Inocencia Fiscal
De forma paralela a esta solicitud impositiva, la atención se mantiene sobre el estado patrimonial del funcionario debido a la postergación registrada en la entrega de su declaración anual obligatoria ante los organismos de control correspondientes. Fuentes de la Casa Rosada indicaron que la documentación respectiva será remitida antes de la fecha límite fijada para el próximo 15 de junio.
El retraso administrativo en la carga de estos datos patrimoniales generó debates internos en el arco político nacional, fundamentalmente entre legisladores de La Libertad Avanza y del bloque de Propuesta Republicana (PRO). Desde la Jefatura de Gabinete ratificaron que los plazos legales vigentes se cumplirán estrictamente de acuerdo con el cronograma establecido por las normativas de la administración pública nacional.
La demora en la efectivización de este informe de bienes coincide temporalmente con el marco de la Inocencia Fiscal y la apertura de líneas de investigación en el ámbito de la justicia federal, orientadas a examinar denuncias particulares relacionadas con un presunto incremento no justificado de los activos del portavoz gubernamental.
Las medidas judiciales y el impacto de la Inocencia Fiscal
La Justicia avanzó en las últimas horas en la recolección de elementos de prueba vinculados a las causas que involucran los movimientos financieros del entorno familiar de Manuel Adorni, incluyendo peritajes específicos sobre dispositivos telefónicos. Los magistrados a cargo ordenaron la extracción de datos del teléfono celular de un contratista de obra que realizó tareas de refacción edilicia en una de las propiedades del alto funcionario.
El proceso judicial en curso evalúa las facturaciones, los costos de obra y las declaraciones de ingresos de los proveedores que participaron en las mejoras residenciales de la familia Adorni. Ante este panorama judicial, el ingreso al sistema de Inocencia Fiscal representa un instrumento legal para encuadrar las obligaciones tributarias pendientes del matrimonio.
El acogimiento a las pautas de la ley impositiva obliga a los solicitantes a abonar las alícuotas especiales correspondientes y a mantener actualizadas las cargas de sus bienes, sin que esto interrumpa de manera automática los requerimientos informáticos provenientes de la Oficina Anticorrupción.