Blanqueo laboral: ARCA reglamentó el plan con fuertes quitas para empleadores

Condonación de deudas en el blanqueo laboral

El esquema reglamentado por ARCA prevé una condonación de hasta el 90% de las deudas acumuladas por aportes y contribuciones patronales omitidas. Las empresas que decidan regularizar a su personal recibirán la extinción de la acción penal cambiaria y tributaria, además del beneficio directo de la baja definitiva de las sanciones del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

empresas, trabajo, empleo.jpg La ley permite registrar hasta un tope máximo de 60 meses de servicios con fines puramente jubilatorios.

Para abonar el porcentaje de deudas restante que no resulta licuado, el sistema dispondrá de planes de facilidades de pago diferenciados según el tamaño del contribuyente. Las micro y pequeñas empresas, junto a las entidades sin fines de lucro, dispondrán de un esquema de financiación extendido de hasta 24 cuotas mensuales consecutivas con tasas de interés reguladas.

Por otra parte, las medianas empresas de tramos uno y dos podrán cancelar sus obligaciones en un plazo máximo de 18 meses. El resto de los empleadores grandes tendrá un límite de 12 cuotas. En caso de que el contribuyente opte por cancelar el monto total remanente en un solo pago de contado, la normativa contempla un descuento adicional del 20% sobre el saldo establecido.

Antigüedad y exclusiones del blanqueo laboral

Respecto al impacto directo sobre los derechos de los asalariados, el texto oficial aclara que los trabajadores incluidos en este proceso de blanqueo laboral mantendrán un reconocimiento parcial de sus años de servicio. La ley permite registrar hasta un tope máximo de 60 meses de servicios con fines puramente jubilatorios, calculados sobre la base del salario mínimo, vital y móvil vigente en cada período.

Quedan formalmente excluidas de esta medida las relaciones del sector público en todos sus estamentos estatales (nacionales, de la provincia y municipales), tal como define la Ley de Administración Financiera. Asimismo, el organismo tributario remarcó que las firmas que se hayan sumado previamente al beneficio de la Ley de Bases no podrán duplicar el beneficio fiscal por el mismo empleado.

La medida abarca incluso a aquellos vínculos que actualmente se encuentran bajo discusión administrativa o en instancias judiciales producto de actas de inspección previas. Con esta puesta en marcha, el fisco busca dar un marco formal definitivo para revertir los índices de informalidad estructural de la economía mediante incentivos de reducción de costos registrales.