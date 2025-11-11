Brasil vs Chile: cuál es el destino más conveniente para las vacaciones de los argentinos

rio de janeiro Río de Janeiro es famoso por sus playas. Imagen: Freepik.

¿Vacaciones en Brasil o Chile?

Elegir entre Chile y Brasil depende de las prioridades de cada viajero. Si buscas un destino para hacer compras a buen precio en electrónica, ropa y electrodomésticos, Chile podría ser más conveniente debido a un tipo de cambio favorable para argentinos.

Por otro lado, quienes prefieren playas, clima cálido y una experiencia cultural diversa, y que el costo de vida general resulte más bajo, Brasil puede ser la mejor opción, con un costo de vida general un 13% más barato que en Chile.

Alojamiento y gastronomía: aunque Chile puede ser más barato en compras, puede resultar más costoso en alojamiento y comida en comparación con Brasil.

chile En la primera imagen se observa Santiago de Chile. En la segunda foto se ve Reñaca. Imagen: composición Diario Uno.

Vuelos

En lo que respecta al precio de los vuelos, exploramos los dos destinos en el sitio oficial de Turismocity. Vuelos ida y vuelta desde Mendoza a Río de Janeiro, entre el 15 y el 22 de febrero se pueden conseguir por USD$ 372, USD$ 508 y USD$ 532.

Si vas a viajar a Santiago de Chile, desde Mendoza, entre el 15 y el 22 de febrero los aéreos cuestan entre USD$107 y USD$114.