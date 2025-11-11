Brasil vs Chile: cuál es el destino más conveniente para las vacaciones de los argentinos

El verano 2026 está cada vez más cerca y esta podría ser la oportunidad perfecta para organizar con tiempo las vacaciones de tus sueños. En este artículo, exploramos cuál es el destino más conveniente para los argentinos, ya que algunos se preguntan por Brasil y otros piensan en Chile.
En las vacaciones de verano de la temporada 2024-2025, millones de argentinos aprovecharon para viajar a Brasil y Chile, ya que el cambio los favorecía. Sin embargo, en la actualidad el panorama ha cambiado notablemente.
Si se tienen en cuenta los datos disponibles desde diciembre de 2024, en Argentina el dólar subió 37,3%, mientras que en Brasil cayó 14% y en Chile, 5,2%. “Esto muestra que cualquiera de esos países es hoy más caro para los argentinos que a fines del año pasado. Nos cuesta 60% más comprar un real, 45% más comprar un peso chileno. Todo esto en términos nominales”, explicó el economista Iván Carrino a La Nación.
¿Vacaciones en Brasil o Chile?
Elegir entre Chile y Brasil depende de las prioridades de cada viajero. Si buscas un destino para hacer compras a buen precio en electrónica, ropa y electrodomésticos, Chile podría ser más conveniente debido a un tipo de cambio favorable para argentinos.
Por otro lado, quienes prefieren playas, clima cálido y una experiencia cultural diversa, y que el costo de vida general resulte más bajo, Brasil puede ser la mejor opción, con un costo de vida general un 13% más barato que en Chile.
- Alojamiento y gastronomía: aunque Chile puede ser más barato en compras, puede resultar más costoso en alojamiento y comida en comparación con Brasil.
- Productos: si bien Chile es atractivo para compras específicas, algunos alimentos básicos pueden ser más caros que en Brasil.
Vuelos
En lo que respecta al precio de los vuelos, exploramos los dos destinos en el sitio oficial de Turismocity. Vuelos ida y vuelta desde Mendoza a Río de Janeiro, entre el 15 y el 22 de febrero se pueden conseguir por USD$ 372, USD$ 508 y USD$ 532.
Si vas a viajar a Santiago de Chile, desde Mendoza, entre el 15 y el 22 de febrero los aéreos cuestan entre USD$107 y USD$114.